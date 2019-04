Berlin – Mit insgesamt drei Millionen Euro hat sich Ringier Digital Ventures zusammen mit MGO Digital Ventures und caparuca sowie den bestehenden Investmentpartnern Egora Holding, IBB Bet. und High-Tech Gründerfonds (HTGF), an einer Finanzierungsrunde des Berliner Musiktechnologie-Startup Skoove beteiligt.

Ein von Einkommen und Schulbildung unabhängiger Zugang zu einer musischen Ausbildung ist die Idee, die Skoove(Skoove.com), einer 2014 gestarteten Klavier-eLearning-Plattform, zugrunde liegt. Angeleitet durch eine App, die es in einer iOS oder Browser Version gibt, können interessierte Lernende jeden Alters ihre Fähigkeiten am Klavier oder Keyboard weiterentwickeln und sich darüber hinaus musiktheoretisches Wissen sowie Kompositions- und Improvisationsgrundlagen aneignen. Bisher haben Lernwillige aus weltweit 211 Ländern über 1.000.000 Lektionen über die eLearning-Plattform Skoove gespielt.

Ausgefeilte Lernmethodik

«Wir freuen uns mit Skoove in ein führendes Unternehmen im boomenden E-Learning Segment zu investieren. Skoove hat uns mit seiner letztjährigen Wachstumsdynamik von mehr als 300 Prozent im Umsatz und seiner internationalen Aufstellung überzeugt. Die USA sind derzeit ihr grösster Markt. Was Babbel für das Lernen von Sprache ist, soll Skoove für das Lernen eines Instrumentes werden», so Benjamin Solenthaler, Investment Manager, Ringier Digital Ventures.

Die ausgefeilte Lernmethodik von Skoove verbindet das theoretische Lernen mit dem aktiven Spielen beliebter Musikstücke. Unabhängig vom Lernniveau und Musikgeschmack können Interessierte aus aktuell insgesamt dreizehn verschiedenen Kursen sowie hunderten, populären Musikstücken wählen. Während des Spiels analysiert ein Audio-Analyse-Algorithmus, den Skoove zusammen mit dem Fraunhofer Institut entwickelt hat, die Spieltechnik über das Mikrofon des Smartphones oder des Computers. So erhält jeder Schüler ein individuelles Feedback zusammen mit der notwendigen Hilfestellungen zur Aneignung der richtigen Technik. Zur Klavierausbildung gehört auf Wunsch auch eine persönliche Beratung durch Skoove eigene Musiklehrer.

Musikunterricht mit den Möglichkeiten moderner Digitaltechnologie

Aus Millionen von gespielten Lektionen gewinnt Skoove neue, quantifizierbare Ergebnisse über das Lernverhalten der Lernenden. Diese Erkenntnisse werden genutzt, um individuelle Lernmethoden zu entwickeln und diese direkt in das Kurssystem zu integrieren. Das didaktische Konzept von Skoove vereint fundierten Musikunterricht mit den Möglichkeiten moderner Digitaltechnologie.

«Wir brennen darauf, mit dem neuen Kapital den nächsten Entwicklungsschritt anzugehen. Mit einem erweiterten Team werden wir die Technologie und die Didaktik, die Skoove zugrunde liegen, weiter ausbauen und das Wachstum unseres Kundenstamms – vor allem in den Kernmärkten Nordamerika und Europa – vorantreiben», sagt Florian Plenge, Co-Gründer und CEO von Skoove. (Ringier/mc/hfu)

Über Skoove

Skoove (Skoove.com) ist eine Online-Plattform, auf der interaktiv das Klavierspiel erlernt wird. Dazu gehört, je nach Niveau, auch das Lesen von Noten und Tipps zum Komponieren von eigenen Stücken. Aktuell werden 13 Kurse mit über 400 Lektionen und hunderten populären Stücken angeboten. Skoove eignet sich sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene. Die App gibt dem Nutzer stets direktes Feedback und Hilfestellung bei der Aneignung der richtigen Spieltechnik. Darüber hinaus unterstützen Skooves Klavierlehrern zusätzlich den Lernprozess. Das Unternehmen wurde 2014 von Dr. Florian Plenge und Stephan Schulz mit Firmensitz in Berlin gegründet. Momentan besteht das Team aus 20 Musikenthusiasten. Seit 2015 haben Menschen aus 211 Ländern über 1.000.000 Lektionen mit Skoove gespielt. Lernende können mit 25 Gratis-Lektionen aus allen Niveaus starten. Skoove Premium gibt es im Abonnement ab 9,99 Euro im Monat.

Über Ringier Digital Ventures

Die Ringier Digital Ventures AG ist ein Unternehmen der Ringier AG. Der Fokus der im Januar 2015 gegründeten Venture Capital Gesellschaft liegt bei Investitionen in innovative digitale Start-up Unternehmen, die von der grossen Medienreichweite sowie der Expertise erfolgreicher Unternehmen aus dem Ringier- und btov-Netzwerk profitieren. Seit Januar 2018 wird die Entwicklung von Ringier Digital Ventures durch die von Thomas Kaiser, David Hug und Benjamin Solenthaler gegründete Marcau Partners GmbH verantwortet.