Zürich – Der Procimmo Swiss Commercial Fund 56 realisiert erneut ein gutes Jahresresultat. Die Anlagerendite erhöht sich per 31. Dezember 2018 auf 6.15% (5.74% per 31.12.2017) und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») beträgt 5.93% (5.73% per 31.12.2017). Die steuerbefreite Dividende beläuft sich erneut auf CHF 5.00 pro Anteil.

Das Total der Erträge liegt am Ende des Geschäftsjahrs (01.01.2018-31.12.2018) bei CHF 16’375’199.- (CHF 10’236’304.- per 31.12.2017), während das Total der Aufwendungen sich auf CHF 5’606’370.- (CHF 3’608’620.- per 31.12.2017) beläuft. Der Nettoertrag ist stark angestiegen auf CHF 10’768’829.- (CHF 6’627’684.- au 31.12.2017) und die Mietzinseinnahmen erhöhen sich ebenfalls auf ein Total von CHF 15’116’759.- (CHF 10’227‘196.- per 31.12.2017).

Ausschüttungsrendite von 4,27%

Per 31. Dezember 2018 liegt der Nettoinventarwert (NIW) bei CHF 114.00 pro Anteil (CHF 112.40 per 31.12.2017) und die Dividende beträgt CHF 5.00 pro Anteil (ausgeschüttet am 25.April 2019). Die Ausschüttungsrendite beziffert sich auf 4.27% (4.20% per 31.12.2017).

Die Fremdfinanzierungsquote des Procimmo Swiss Commercial Fund 56 beträgt 40.94% (39.19% per 31.12.2017) und die Betriebsgewinnmarge (EBIT) beläuft sich auf 71.59% (72.21% per 31.12.2017). Die Mietzinsausfallrate fällt auf 14.20% (17.68% per 31.12.2017). Die TER REF (GAV) bleibt unverändert bei 0.81% (0.81% per 31.12.2017).

Gesamtfondsvermögen von 340,5 Mio Franken

Per 31. Dezember 2018 beträgt das Gesamtfondsvermögen CHF 340.5 Mio., das Nettofondsvermögen beläuft sich auf CHF 200.5 Mio.

Im Mai 2019 wird eine Kapitalerhöhung von rund CHF 50 Mio. durchgeführt. Dadurch werden weitere Immobilienakquisitionen ermöglicht. (Procimmo/mc)

Jahresbericht

Procimmo Swiss Commercial Fund 56