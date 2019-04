Zürich – Innovation, Transformation und Kollaboration: Das sind die Themen des 5. Immobilien-Summit der Flughafenregion Zürich. Rund 500 Teilnehmer werden am 3. Juli erwartet.

Der Immobilien-Summit, der am 3. Juli in der Samsung Hall in Dübendorf durchgeführt wird, gibt dank hochkarätiger Referenten Einblicke in die kommenden Herausforderungen der Branche. Der Event der Flughafenregion Zürich richtet sich an Entscheidungsträger aus KMU und Grossunternehmen wie auch an Entscheider der öffentlichen Hand. Vor allem: Dieses Teilnehmerfeld ermöglicht effektives Business Networking, indem die Gäste bereits im Vorfeld anhand von Interessen und Tätigkeiten gezielt Termine miteinander vereinbaren können.

Das optionale Vormittagsprogramm findet im Innovationspark in Dübendorf statt. Themen sind die komplexe Arealentwicklung des Innovationspark und Innovationen im Holzbau – ein Thema, das in der Architektur immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Ab Mittag beginnt das Hauptprogramm mit den Themen Innovation, Transformation und Kollaboration. Die neue Arbeitswelt erfordert andere Kompetenzen der Mitarbeitenden wie auch mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit. Der Druck, das eigene Geschäftsmodell zu überdenken, nimmt zu. Daten gewinnen an Bedeutung, die insbesondere für das digitale Bauen und die spätere Bewirtschaftung eine wichtige Rolle spielen. Zuletzt zeigt der berühmte Designer Stefan Sagmeister auf, wie die Schönheit von Umgebung und Architektur unser Verhalten beeinflusst.

Optionales Vormittagsprogramm (teilnahmebeschränkt)

Beginn optionaler Vormittagsteil im Innovationspark Zürich mit Welcome Coffee

Besichtigung des Innovationsparks mit geführtem Rundgang

René Kalt, Leiter Stiftung Innovationspark Zürich: „Innovationpark Zürich – Chancen und Herausforderungen eines Generationenprojektes"

Andrea Claudio Thöny, Projektleiter Immobilienentwicklung HRS Real Estate AG: „Herausforderungen und Erfolgsfaktoren bei der Arealentwicklung des Innovationsparks"

Richard Jussel, CEO Blumer-Lehmann AG: „Holzbau – Trends und Innovationen bewegen die Branche"

„Bionic Man" Michel Fornasier: „Mensch & Robotik: Leben mit einer (neuen) Hand – Enthinderung dank modernster Technik"

Eigene Anreise zur Samsung Hall mit gemeinsamen Stehlunch

Hauptprogramm

Optionaler Lunch in der Samsung Hall

Türöffnung, Eintreffen der Gäste und Welcome Coffee

Matchmaking für Besucher

Eröffnung Immobilien-Summit, Begrüssung durch René Huber, Präsident Flughafenregion Zürich

Jürg Stöckli, unabhängiger Verwaltungsrat: „Was beschäftigt die Branche?"

Dr. Stefan A. Heitmann, CEO MoneyPark AG, Founder and Chairman PriceHubble: „Innovative Pricing- und Bewertungsmodelle im Immobiliengeschäft"

David Schwaninger, Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht, Blum & Grob Rechtsanwälte: „BIM und Recht – wem gehören die Daten?"

Christoph Meili, CEO Company Factory AG: „Die duale Transformation in der Praxis"

Kaffeepause im Foyer inkl. ‚Speakers Corner‘ für alle Referenten

Matchmaking für Besucher

Jan Schibli, Geschäftsleiter Schibli-Gruppe: „Der Mensch als Erfolgsfaktor für die Unternehmenstransformation"

René Zahnd, CEO Swiss Prime Site: „Innovation und Kollaboration: Wie schafft es eine börsenkotierte Firma, Innovation einzubringen und umzusetzen? Wie sieht die Vision aus?"

Outro-Referat: Stefan Sagmeister, renommierter Grafikdesigner und Typograf: „Wieso das Schöne besser funktioniert"

Apéro riche und Networking

Matchmaking für Besucher

Ende der Veranstaltung