Brasilien vor Richtungsentscheidung: Lula oder Bolsonaro?

Brasília – Brasilien steht am Sonntag vor einer Richtungsentscheidung: Bei der Stichwahl zur Präsidentenwahl stehen sich der linke Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva und der rechte Senator Flávio Bolsonaro gegenüber, Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. Während Lula für die Fortsetzung seiner Sozialpolitik wirbt, verspricht sein Herausforderer einen härteren Kurs gegen Kriminalität und einen politischen Neuanfang.

Lula, der seit 2023 wieder Präsident ist, bewirbt sich um eine vierte Amtszeit. Der 80-Jährige war bereits von 2003 bis 2010 Staatschef. Flávio Bolsonaro sitzt seit 2019 im Senat und tritt erstmals für das Präsidentenamt an. Sein Vater wurde vom Obersten Gericht wegen eines Umsturzversuchs zu mehr als 27 Jahren verurteilt und sitzt derzeit aus gesundheitlichen Gründen im Hausarrest.

Enges Rennen nach umkämpftem Wahlkampf

In der ersten Wahlrunde lag der 45-jährige Flávio Bolsonaro mit mehr als zwei Millionen Stimmen vor dem Amtsinhaber. Zudem kann der Senator auf die Unterstützung mehrerer ausgeschiedener Kandidaten zählen. Auch im Kongress gewann die Rechte bei der ersten Wahlrunde deutlich an Stärke. Mehrere politische Beobachter sehen den rechten Politiker deswegen im Vorteil. Umfragen sagen jedoch ein knappes Rennen voraus.

Im letzten Fernsehduell am Freitagabend stritten beide Kandidaten über Kriminalität, Staatsverschuldung, Sozialpolitik und Gesundheitsversorgung. Flávio Bolsonaro forderte etwa schärfere Strafen, eine Herabsetzung der Strafmündigkeit und eine chemische Kastration für wegen Sexualdelikten Verurteilte.

Lula verwies auf die soziale Bilanz seiner Regierung, darunter auf Erfolge bei Beschäftigung und Armutsbekämpfung. Während seine Anhänger mit ihm sozialen Aufstieg verbinden, sehen seine Gegner in ihm ein Symbol für politische und wirtschaftliche Probleme.

Rund 159 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, über die politische Zukunft des grössten Landes Lateinamerikas zu entscheiden. Erste vorläufige Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag (MESZ) erwartet. (awp/mc/ps)