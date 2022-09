250 Mio Dollar für das höchstgelegene Penthouse der Welt

New York – In New York kommt eine Immobilie auf den Markt, die ihresgleichen sucht. Ab sofort ist das Penthouse im Central Park Tower, der höchsten Residenz der Welt, auf dem Markt. Kostenpunkt: 250 Mio Dollar.

In einer Höhe von über 430 Meter über dem Boden, auf dem höchsten Wohngebäude der Welt, verfügt das Penthouse über 1600 Quadratmeter Wohnfläche im Inneren und eine 130 Quadratmeter grosse Aussenterrasse. Die Villa im Himmel erstreckt sich über drei Etagen und umfasst die höchste private Terrasse sowie einen privaten Ballsaal.

Vom 131. Stockwerk aus ist die Erdkrümmung durch die Glaswände mit blossem Auge zu erkennen. Es gibt sieben Schlafzimmer, acht Bäder und drei Gästetoiletten, begleitet von Wohn- und Unterhaltungsbereichen und zwei Küchen – eine ist eine professionelle Catering-Küche für Empfänge und die andere ist eine private Küche für die Familie. Beeindruckend ist auch die Deckenhöhe von acht Metern.

Informationen zum Central Park Tower

Der Central Park Tower ist eine Meisterleistung moderner Technik. Der von Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) architektonisch und von Rottet Studio innenarchitektonisch gestaltete Turm ist eine hochmoderne Kombination aus stratosphärischen Aussichten, aussergewöhnlicher Architektur, anmutigen Grundrissen sowie Dienstleistungen und Annehmlichkeiten im Resort-Stil. Das herausragende Merkmal des Central Park Tower ist der Central Park Club, ein exklusives Angebot, das auf drei Etagen auf einer Fläche von 4600 Quadratmetern erstklassige Serviceleistungen und Annehmlichkeiten bietet. Jeder einzelne Bereich bietet ein einzigartiges Erlebnis, das durch einen Fünf-Sterne-Service ergänzt wird.

Das kürzlich enthüllte 100. Stockwerk beherbergt New Yorks höchstgelegenen privaten Club mit privaten Restaurants und unterhaltsamen Räumlichkeiten. Der sorgfältig gestaltete Raum bietet einen grossen Ballsaal mit Sitzplätzen für mehr als 130 Personen, eine private Bar und ein Restaurant mit saisonalen Menüs von Michelin-Sterneköchen sowie eine Wein- und Zigarrenlounge – und das alles mit einem 360-Grad-Blick auf den Central Park, den Hudson und den East River sowie die berühmte Skyline von Manhattan. (mc/pg)