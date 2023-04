Accenture: Schweizer Führungskräfte setzen stärker auf ESG als die globale Konkurrenz

Zürich – Schweizer Unternehmen sind finanziell besser abgesichert und stärker auf ESG-Kriterien ausgerichtet als solche im Ausland. Dies geht aus einem internationalen Unternehmensvergleich des Beratungsunternehmens Accenture hervor.

So schneiden Unternehmen in der Schweiz in Sachen finanzieller Belastbarkeit im Schnitt 1,2 mal besser ab als jene in den USA und 1,7 mal besser als jene in der EU, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Gemessen wurde dies mit Kennzahlen zum Wachstum, den Margen und der Liquidität.

Ausserdem beachten 92 Prozent der hiesigen Führungskräfte gemäss eigenen Angaben ESG-Kriterien in ihren Entscheiden. In Europa und den USA zeigten hingegen nur knapp 80 Prozent dasselbe Umweltbewusstsein.

Die Studie identifizierte jedoch auch Verbesserungspotenzial für Schweizer Unternehmen: Im Bereich digitale Technologie investieren hiesige Firmen weniger als Firmen im Ausland. Auch Lieferketten und Betriebsrisiken können hierzulande laut den Accenture-Experten optimiert werden.

In der Top500-Studie von Accenture wurden finanzielle Leistungsindikatoren der grössten Schweizer Unternehmen in sechs Dimensionen ausgewertet. Neben unternehmerischer Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Technologie und Lieferketten wurden auch Kunden- sowie Mitarbeiterbindung untersucht. (awp/mc/ps)