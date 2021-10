ACRON schliesst Club-Deal deutlich über Erwartungen ab

Zürich – Im September 2019 startete der Bau des Multifamily-Apartment­projekts «The View at Belterra» in Austin, Texas, mit seinen luxuriösen 233 Wohnungen und einem Investitionsvolumen von rund USD 50 Millionen. Nach nur 2 Jahren schliesst ACRON das Projekt nun früher als geplant mit dem Verkauf ab.

Für ihre Kunden realisierte ACRON dabei fast eine Verdoppelung des Kapitals, was einer deutlich höher als erwarteten annualisierten Rendite (Internal Rate of Return, IRR) von fast 40 Prozent entspricht. Der erfolgreiche Abschluss demonstriert das Potenzial von Multifamily-Investments für internationale Anleger. «The View at Belterra» reiht sich damit in ACRONs erfolgreiche U.S. Multifamily Investment Serie ein, zu der bereits «The Carolyn» in Las Colinas, Dallas, Texas gehört.

Peer Bender, CEO der ACRON Gruppe, sagte zum erfolgreichen Abschluss: «Aufgrund der hohen Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Apartments in Austin und der besonderen Lage von «The View at Belterra», konnten wir den Appartementkom­plex früher als geplant und mit einer ausserordentlichen Rendite für unsere Anleger abschliessen. Entsprechend stolz sind wir, mit diesem Investment die erfolgreiche Investmentserie in U.S. Multifamily fortsetzen zu können und gemeinsam mit unseren Anlegern erfolgreich, vorzeitig und über Plan beenden zu können.»

Beim «The View at Belterra» handelt es sich um einen luxuriösen Mehrfamilien-Komplex im aufstrebenden Vorort Dripping Springs, Austin, Texas. Die 233 Wohnungen variieren mit ein, zwei und drei Schlafzimmern und weisen Grundflächen von 50m² bis 162m² auf. Neben Wohnungsausstattungen der Spitzenklasse bietet der Appartementkomplex umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen: Aufenthaltsraum, Entertainmentraum mit Billardtisch, Vorführungs-/ Gemeinschaftsküche, Golfsimulator, Arbeits-/Büroraum, Fitnesscenter mit Yogastudio, Aussenspielplatz mit Bocciaballplatz, Pool im Resort-Stil, Grillplätze im Freien und einen Hundepark. (ACRON/mc)

Über ACRON

Die ACRON Gruppe ist ein auf Club Deals mit Immobilieninvestments spezialisiertes Unternehmen, das 1981 in Düsseldorf gegründet wurde und sein Headquarter seit 1988 in Zürich hat. Jedes von ACRON konzipierte Immobilienprojekt basiert auf einer Single-Asset Struktur zum Vertrieb in der Schweiz, Österreich, Deutschland und in den USA. Einen Schwerpunkt bilden Investments in den USA, die knapp 50 Prozent der aktuellen Investments der ACRON Gruppe ausmachen. Das Transaktionsvolumen des Unternehmens beläuft sich per September 2021 auf 2.19 Mrd. CHF. Kunden der ACRON sind private Einzelinvestoren, institutionelle Investoren und Familien aus der ganzen Welt. Die ACRON Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich (CH) und Dallas (USA) sowie Tochtergesellschaften in Luxemburg (LU), Düsseldorf (D) und Sâo Paulo (BR).

ACRON