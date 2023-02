Alessia Quaglia übernimmt den Geschäftsbereich Marktplätze von comparis.ch

Zürich – Alessia Quaglia nimmt Einsitz in der Geschäftsleitung der Comparis-Gruppe. Sie übernimmt die Leitung der Comparis-Marktplätze mit der grössten Immobilienplattform der Schweiz. Die gebürtige Italienerin war bis Ende 2022 Managing Director der Kleinanzeigen-Plattform anibis.ch. Sie ersetzt ab 1. März 2023 Michael Kohlas, der die Firma verlässt.

Zürich – Alessia Quaglia nimmt neu Einsitz in der Geschäftsleitung der Comparis-Gruppe. Sie übernimmt per 1. März die Leitung der Comparis-Marktplätze mit der grössten Immobilienplattform der Schweiz. Zudem wird sie CEO der Comparis-Schwestergesellschaft Advanti AG, zu der die Maklervermittlung BeneCasa und der Umzugsservice topmovers gehören.

Alessia Quaglia war bis Ende 2022 Managing Director der Kleinanzeigen-Plattform anibis.ch. Zuvor arbeitete sie als Head of local.ch und bekleidete verschiedene Stellen bei Ricardo, Dein Deal und Ebay

Alessia Quaglia hat einen Master in Digital Transformation an der ZHAW absolviert, ein Executive-Diplom in IT Business Management an der Universität St. Gallen erlangt sowie Fremdsprachen und Literatur an der Università degli Studi Roma Tre studiert.

Alessia Quaglia tritt die Nachfolge von Michael Kohlas an. Dieser verlässt die Comparis-Gruppe. (Comparis/mc/pg)