Allreal plant Wohnüberbauung in Zumikon

Glattpark – Am Strubenacher in Zumikon plant Allreal auf einem rund 4500 Quadratmeter grossen Grundstück eine Wohnüberbauung mit insgesamt 19 Reiheneinfamilienhäusern. Diese werden als Wohneigentum konzipiert und verkauft. Für die Erarbeitung des Projekts führte das Unternehmen einen Studienauftrag mit vier Architekturbüros durch. Die Jury hat das Projekt der Arbeitsgemeinschaft Mathis Kamplade Architekten und Theres Hollenstein Architektur aus Zürich einstimmig zur Weiterbearbeitung empfohlen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2025 geplant, die Fertigstellung im Jahr 2027.

Allreal erwarb 2019 ein direkt gegenüber der Internationalen Schule gelegenes, 4569 Quadratmeter grosses Grundstück. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohneigentum in Zumikon, plant Allreal auf dem Grundstück die Realisation von 19 Reiheneinfamilienhäusern mit je 5 ½ Zimmern. Diese werden als Wohneigentum verkauft.

Vier Architekturbüros wurden für das Projekt zu einem Studienwettbewerb eingeladen. Das Beurteilungsgremium hat das Projekt der Arbeitsgemeinschaft Mathis Kamplade Architekten in Zusammenarbeit mit Theres Hollenstein Architektur aus Zürich einstimmig zur Weiterbearbeitung empfohlen.

Realisierung nach Minergie-Eco-Standard

Die geplante Wohnüberbauung beinhaltet zwei hintereinander angeordnete Häuserzeilen; der mittige Zwischenraum ist gleichzeitig Erschliessung und Begegnungsort. Die Modularität der Gebäudeeinheiten sorgt für eine hochwertige Wohnqualität sämtlicher Reihenhäuser. Die Häuser werden nach dem Minergie-Eco-Standard realisiert.

Aufgrund der Gestaltungsplanpflicht für das Grundstück hat Allreal einen privaten Teilgestaltungsplan entwickelt, der voraussichtlich im November 2022 eingereicht wird. Der Baustart ist – abhängig vom Bewilligungsverfahren – für das Jahr 2025 geplant, die Fertigstellung im Jahr 2027. (mc/pg)