Allreal: Simon Räbsamen wird neuer Leiter Realisation

Zürich – Der Verwaltungsrat der Allreal Holding AG hat Simon Räbsamen zum Leiter der Sparte Realisation und Mitglied der Gruppenleitung ernannt. Er übernimmt diese Aufgabe von CEO Roger Herzog, welcher die Sparte bisher direkt geleitet hat. Räbsamen wird seine Tätigkeit bei Allreal per 1. Juni 2020 aufnehmen.

Simon Räbsamen verantwortet seit August 2014 als Vizedirektor bei den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) den Geschäftsbereich Infrastruktur und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Im Jahr 2017 hat er zudem als Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsleitung die Verantwortung für die Forchbahn AG übernommen, wo er bereits seit August 2014 Teil der Geschäftsleitung ist.

Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit bringt Simon Räbsamen langjährige Führungserfahrung, ausgewiesene Expertise in der Realisierung von Bauprojekten und vertiefte Kenntnisse des öffentlichen Beschaffungswesens mit. Der diplomierte Ingenieur verfügt über einen Master of Science der ETH Zürich mit Schwerpunkten in Projekt- und Bau-Management, Geotechnik, Tiefbau und Verkehrswegebau sowie einen Executive MBA mit Vertiefung in digitaler Transformation der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur. (Allreal/mc/pg)

Allreal