Auf 2000 m2 von Malibu bis Mumbai: Das neue Tagungs- und Eventcenter in Pratteln

Pratteln – Am Montag hat das neue Tagungs- und Eventcenter (TEC) im Haus der Wirtschaft in Pratteln seine Tore geöffnet. Sei es in einem der zehn Themenräume, in den verschiedenen Kreativ-Zonen oder in einem der klassischen Konferenzräume – das Tagungs- und Eventcenter bietet viel Raum für inspirierende Meetings und fördert den kreativen Austausch. Herzstück des TEC ist das für 300 Personen konzipierte topmoderne Auditorium mit seiner elf Meter breiten LED-Wand.

Seit dem 19. April 2021 sind gemäss Bundesratsentscheid wieder Veranstaltungen gestattet. Passend dazu eröffnet heute das neue Tagungs- und Eventcenter (TEC) im Haus der Wirtschaft in Pratteln. Das innovative, 2000 m2 grosse Tagungszentrum liegt zentral zwischen Autobahnausfahrt und Bahnhof in Pratteln und bringt einen frischen Wind in die Eventlocation-Landschaft der Nordwestschweiz. «Das TEC ist weit mehr als eine blosse Ansammlung verschiedener Meetingräume. Es ist ein Ort der Inspiration, fördert neue Ideen und bietet eine Umgebung, in der man aus dem Alltagstrott am Arbeitsplatz ausbrechen kann», sagt Anja Ullmann, Leiterin des TEC-Office.

Natürliche Materialien und verschiedene Themenräume sorgen für Atmosphäre

Bereits im Eingangsbereich des Hauses der Wirtschaft erwartet die Gäste ein geschmackvolles Zusammenspiel natürlicher Materialien, das sich durch das ganze Haus zieht. Die üppig begrünten Wände schaffen in Kombination mit den zahlreichen Holzelementen sowie dem Empfangstresen und dem Springbrunnen aus Baselbieter Kalkstein ein gartenähnliches Wohlfühlambiente. Im 1. OG befinden sich insgesamt zwölf sehr unterschiedliche Tagungsräume. Die einzigartigen Themenräume «Panama», «Casablanca», «Amazonas», «Malawi», «Camargue», «Mumbai» und «Malibu» sind für vier bis sechs Personen konzipiert und zu ihren Namen passend eingerichtet – individuell und anregend anders, von asiatisch leicht und französisch verspielt bis zum stylischen Art-Déco- und sommerlichen Beach-House-Stil.

Getreu dem Motto des TEC «Innovation durch Inspiration» bieten sie gemeinsam mit der «Baselland Business Factory», der «Inspiration Terrace» sowie den beiden Kreativräumen eine ideale Umgebung, um sich angeregt und kreativ auszutauschen. «Das Offsite-Feeling ist hier Onsite erlebbar und unsere Meetinggäste reisen an einem einzigen Tag um die ganze Welt. Ob Kundenmeetings, Teamretraiten, strategische Sitzungen oder Coachings – der Einsatzzweck der Räume ist enorm vielfältig», erklärt Ullmann. Aber auch für klassische Sitzungen, Tagungen und Konferenzen ist das TEC bestens gerüstet. So stehen z.B. der «Boardroom» für Verwaltungsratssitzungen oder der «Small Conference» für Versammlungen mit bis zu 100 Personen zur Verfügung. Was sämtliche Räume miteinander verbindet, ist die topmoderne technische Infrastruktur, das Minibarangebot und das Tageslicht, das die Natürlichkeit der verwendeten Materialien unterstreicht.











Hightech-Auditorium für 300 Personen

Herzstück des TEC ist das Auditorium im Erdgeschoss. Auf der 430 m2 grossen Fläche finden je nach Bestuhlung bis zu 300 Personen Platz. Ein elf Meter breiter und 3.5 Meter hoher LED-Screen sowie ein Regieraum mit allen technischen Finessen für optimale Akustik und Beleuchtung machen das Auditorium zu einer Location mit unzähligen Veranstaltungsmöglichkeiten. «Sei es im Rahmen eines Kundenanlasses, einer Konferenz oder einer Tagung: Hier können Gäste ihren grossen Auftritt richtig in Szene setzen», bringt es Anja Ullmann auf den Punkt. Passend zur aktuellen Zeit verfügt das Auditorium über die technische Ausstattung, um hybride Events durchzuführen und die Veranstaltung in Echtzeit ins Homeoffice der Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder auf die andere Seite der Welt zu streamen. Die Feuertaufe hat das Auditorium bereits hinter sich: Am 12. April 2021 fand hier der Kickoff Live-Streaming-Event zur «Swiss Innovation Challenge» statt.

Alles aus einer Hand – vom Technik-Support bis zur Verpflegung

Die technische Ausstattung des TEC ist auf dem allerneusten Stand und auch sämtliche Supportdienste kommen aus den eigenen Reihen. «Damit können wir umgehend auf individuelle Wünsche reagieren und sorgen für einen reibungslosen und unkomplizierten Ablauf», sagt Anja Ullmann.

Bei Veranstaltungen mit bis zu 100 Gästen kommt die Verpflegung aus der Küche des hauseigenen Restaurants «Boost». Frisch, gesund und regional ist die Devise. Die Speisekarte präsentiert beliebte Menüs und Snacks mit internationalem Flair. Angedacht ist, dass die Karte in regelmässigen Abständen wechselt und sich die Länder der Themenräume in den Menüs wiederspiegeln. Das «Boost» steht Tagungs- wie auch externen Gästen offen und bietet alle Speisen auch zum Mitnehmen an.

Buchung per Mausklick und beste Erreichbarkeit

Die einzelnen Tagungsräume des TEC können online unter www.hdw.ch/tec gebucht werden, wahlweise für eine, zwei, drei oder vier Stunden sowie einen halben oder ganzen Tag. Das TEC ist das einzige Haus in der Nordwestschweiz, in dem die ganze Buchungsstrecke für ein Themenzimmer online erfolgen kann. Und auch vor Ort sind die Prozesse digital: Von der Einfahrt in die Parkgarage über das Check-in bis hin zum Aufschliessen des Raumes erfolgt alles über das Smartphone. Komplexere Buchungen werden direkt über das Office des TEC abgewickelt.

Das TEC richtet sich mit seinem Tagungs- und Eventangebot sowohl an Unternehmen und Vereine als auch an interessierte Einzelpersonen und will mit seiner Ausstrahlungskraft nicht nur Kunden aus der Region Basel, sondern auch aus der restlichen Schweiz und dem angrenzenden Ausland ansprechen. Aufgrund seiner Lage nur wenige Kilometer von Basel entfernt, ist das TEC sowohl mit dem ÖV als auch mit dem Auto bestens erreichbar. Vom Bahnhof Pratteln ist es lediglich drei Gehminuten entfernt und für Gäste, die mit dem Auto anreisen, stehen 200 Parkplätze im eigenen Parkhaus zur Verfügung. Gerade auch für lokal ansässige Unternehmen interessant: Ein Coworking-Space auf 300 m2 befindet sich im Haus der Wirtschaft aktuell in Planung. (TEC/mc)

Haus der Wirtschaft