Aus SPGI Zurich wird Colliers Switzerland

Zürich – Die zur Intercity Group gehörende SPGI Zurich AG geht per Herbst 2024 eine Partnerschaft mit Colliers EMEA ein und firmiert neu als Colliers Switzerland AG.

Ab Herbst 2024 tritt SPGI Zurich AG neu als Colliers Switzerland AG auf. Diese Partnerschaft mit einem der grössten Immobiliendienstleister weltweit ist ein wichtiger Meilenstein für die Intercity-Gruppe, die damit ihre Marktposition weiter stärkt und ausbaut. Colliers ist seit Jahren das am schnellsten wachsende internationale Immobilienunternehmen und weist eine starke Bilanz sowie eine solide Erfolgsrechnung auf.

Die Partnerschaft mit Colliers EMEA und die Umbenennung der heutigen SPGI Zurich AG in Colliers Switzerland AG hat keine Auswirkung auf die Eigentümerstruktur, das Management und die Mitarbeitenden. Colliers Switzerland wird weiterhin als Teil der Intercity-Gruppe und vom Leadership-Team der heutigen SPGI Zurich AG geführt und zukünftig von der breit diversifizierten Plattform von Colliers EMEA profitieren. Zusätzlich zu den bereits existierenden Standorten in Zürich und Basel wird je ein Büro in Genf und Lausanne eröffnet.

Unverändert bleiben die bestehenden Mandate und die Geschäftsbeziehungen sowie die Dienstleistungen im Bereich Tenant & Landlord Representation (Office, Retail), Investment Advisory sowie Beratung und Bewertung. Der Aufbau weiterer Service-Lines in Ergänzung zu den bestehenden Dienstleistungssparten ist in einem nächsten Schritt geplant.

Robert Hauri, CEO Intercity Group und Co-Owner/CEO der SPGI Zurich AG: «Diese Partnerschaft wird unsere Dienstleistungen und die Betreuung unserer nationalen und internationalen Kunden weiter verbessern. Wir freuen uns sehr, dass wir die globale Reichweite, die etablierte Infrastruktur und die Branchenführerschaft von Colliers nutzen können, um unser Wachstum geografisch und inhaltlich voranzutreiben, unseren Marktanteil zu erhöhen sowie die Karrieremöglichkeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen zu verbessern.»

Herbert Wüst, Mehrheitsaktionär und Präsident des Verwaltungsrats der Intercity Group Holding AG: «Durch diese Kooperation unter neuem Namen, aber innerhalb der bestehenden Eigentümer- und Personalstruktur, erlangt die Intercity-Gruppe noch mehr Bedeutung und Unabhängigkeit im Schweizer Markt.»

Davoud Amel-Azizpour, CEO Colliers EMEA: «Diese strategische Expansion stärkt nicht nur die Präsenz von Colliers in Mittel- und Westeuropa, sondern bringt Colliers auch mit einem etablierten Team mit exzellenter Reputation zusammen, das unsere Kernwerte teilt. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Kunden und gemeinsamen Colliers EMEA-Teams von dieser Zusammenarbeit profitieren werden.» (pd/mc)