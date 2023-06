Avobis-Einschätzung Zinsmarkt Mai 2023: Inflationssorgen – SNB bereitet sich auf weitere Zinserhöhungen vor

Zürich – Die aktuelle Anpassung des hypothekarischen Referenzzinssatzes in der Schweiz wirft die Frage einer potenziellen Inflationsspirale auf und unterstreicht die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung um mindestens 25 Bps in der kommenden Juni-Sitzung.

Währenddessen deutet der internationale geldpolitische Kontext auf bedeutende Veränderungen hin: Die EZB nähert sich dem Ende ihrer Zinserhöhungsphase, und die Fed scheint, nach einer Reihe fortlaufender Zinserhöhungen, nun in den Pausenmodus zu wechseln. Gleichzeitig registriert Japan einen deutlichen Anstieg der Breakeven-Inflationsrate, was Zweifel an der anhaltenden expansiven Geldpolitik des Landes aufwirft.

In der Einschätzung zum Zinsmarkt Mai 2023 zeigt Avobis auf, was diese Entwicklungen für die Geldpolitik und die Hypothekarzinsen bedeuten und wie die Situation in der Schweiz und im Ausland eingeschätzt wird.

Einschätzung Zinsmarkt Mai 2023