Avobis Group bringt eigenen Immobilienfonds auf den Markt

Zürich – Der Immobilien- und Hypothekendienstleister Avobis plant die Lancierung seines ersten eigenen Immobilien Investmentfonds im Frühjahr 2022. Der Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension verfolgt eine risikoarme Anlagestrategie im Bereich Wohnimmobilien, die Wertschöpfungspotential mit stabilen Ausschüttungen kombiniert.

Avobis bringt im Frühjahr 2022 erstmals einen Schweizer Wohnimmobilienfonds auf den Markt. Der Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension ist Teil einer SICAV-Struktur schweizerischen Rechts, der ausschliesslich qualifizierten und steuerbefreiten Anlegern offensteht und von Avobis Invest AG gemanagt wird. Der neue Avobis Fonds investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz und verfolgt eine Anlagestrategie, welche eine solide Wert- mit einer attraktiven Ausschüttungskomponente kombiniert. Aktuell wird das neue Produkt bei ausgewählten Investoren vorgestellt; die Lancierung ist für das erste Halbjahr 2022 geplant.

Einstieg in Immobilienfonds ohne Agio

Das neue Anlageprodukt ermöglicht Investoren, in ein Portfolio von Wohnimmobilien zu investieren, welches aufgrund zukunftsgerichteter Parameter neu aufgebaut wird und daher über kein Agio verfügt. Bei der Zusammenstellung des Portfolios spielen unter anderem auch die zu erwartenden, strengen und neuen Richtlinien im Bereich Nachhaltigkeit und die im Umweltbereich zu erwartende Gesetzgebung eine gewichtige Rolle.

«Aufgrund der hervorragenden Positionierung und des umfangreichen Netzwerkes im Immobilien- und Finanzierungsmarkt können Anlegerinnen und Anleger bei Avobis einen vielseitigen Zusatznutzen erwarten. Dies wird sich in der Qualität des Produktes niederschlagen», versichert Frédéric Königsegg, Head Investment Products bei Avobis, der in Vergangenheit bereits erfolgreich verschiedene Immobilienfonds am Schweizer Markt positioniert hat und über mehr als 25 Jahre Investmenterfahrung im Immobilienbereich verfügt.

Konsequente Verfolgung der Strategie

«Wir freuen uns, unseren Kunden nun auch eigene Anlagelösungen anbieten zu können. Die Erweiterung der Produkt- und Angebotspalette ist die konsequente Verfolgung unserer Strategie, unseren Kundinnen und Kunden sämtliche Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Immobilien bieten zu können. Zu diesem Zweck kombinieren wir das Avobis gruppenintern bereits vorhandene, umfassende Know-how aus 20 Jahren Immobilienerfahrung mit der Verpflichtung von Investmentexperten», sagt Sandro Sulcis, Co-CEO der Avobis Group.

Die strategische Wichtigkeit der Anlagelösungen wird durch die Verstärkung des Teams durch zusätzliche Spezialisten unterstrichen. Auch sind für die Zukunft weitere immobilien- und hypothekenbasierte Investmentprodukte, unter anderem im kommerziellen Bereich, geplant.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie hier. (Avobis/mc/ps)

Über Avobis Invest AG

Avobis Invest AG als Verwalter von Kollektivvermögen bewirtschaftet im Auftrag von institutionellen Investoren und Kreditgebern Hypotheken und Immobilienanlagen professionell und sicher. Gut 25 Mitarbeitende betreuen ein Portfolio von rund CHF 6 Mrd. Avobis Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Avobis Group AG.

Über Avobis Group AG

Mit einem Volumen von CHF 14 Milliarden verwalteten Immobilien und CHF 6 Milliarden verwalteten Hypotheken ist die Avobis Group AG die führende Anbieterin von unabhängigen, integrierten und technologiebasierten Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz.

Die Avobis Group steht – mit ihrem langjährigen Know-How und profundem Marktverständnis in Kombination mit Datenintelligenz – institutionellen und privaten Investoren als Partnerin für massgeschneiderte, zukunftsweisende Lösungen entlang der gesamten ImmobilienWertschöpfungskette zur Seite. Über ihre für Drittanbieter offene, unabhängige Immobilienplattform Property Captain bietet das Unternehmen Kundinnen und Kunden Zugang zu innovativen, bedürfnisorientierten Produkten und Dienstleistungen rund ums Thema Wohnen und Eigenheimfinanzierung.

Die Avobis Group AG mit Sitz in Zürich blickt auf eine 25-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 350 Immobilienexpertinnen und -experten und Technologie-Pioniere an 15 Standorten schweizweit.