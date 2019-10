BKW Engineering übernimmt osd office for structural design

Bern – Kaum ein Tag ohne Übernahme bei der BKW: BKW Engineering erweitert ihr Netzwerk um das osd office for structural design. Das Unternehmen ist Experte bei der Tragwerksplanung, Fassadenplanung und Bauphysik. In enger Zusammenarbeit mit Bauherren, Architekten und Fachplanern realisiert das Büro anspruchsvolle Bauvorhaben im In- und Ausland. Es stärkt den Standort Frankfurt von BKW Engineering fachlich und strategisch, wie die BKW in einer Mitteilung schreibt.

Das Netzwerk von BKW Engineering wächst in Deutschland weiter. Das office for structural design (osd) mit rund 25 Mitarbeitenden wurde 2002 gegründet. Es steht für ganzheitliches Engineering in den Bereichen Tragwerksplanung, Fassadenplanung und Bauphysik. In enger Zusammenarbeit mit Bauherren, Architekten und Fachplanern realisiert das Büro anspruchsvolle und renommierte Bauvorhaben im In- und Ausland und nimmt erfolgreich an Wettbewerben teil, aus denen bereits viele Projekte hervorgegangen sind. Im Bild sieht man die Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt, wo osd all ihre Kompetenzen einsetzen konnte.

Beschleunigtes Wachstum erhofft

Mit der Übernahme des office for structural design (osd) erweitert BKW Engineering das bestehende Portfolio am Standort Frankfurt in fachlicher und strategischer Hinsicht und stärkt seine Positionierung im Bereich der Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Die osd-Gesellschafter erhoffen sich durch den Beitritt in das Netzwerk von BKW Engineering ein beschleunigtes Wachstum ihres jungen Unternehmens.

Klaus Fäth und Harald Kloft steuern die Firma strategisch und betreuen hauptsächlich die Wettbewerbsaktivitäten. Kloft leitet am Departement Architektur der TU Braunschweig das Institut für Tragwerksentwurf, während Fäth im Studiengang Architektur an der Frankfurt UAS University of Applied Sciences lehrt. Sie werden neben ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit auch weiterhin im Netzwerk der BKW Engineering strategisch und konzeptionell beratend tätig sein. Florian Mähl und Martin Schneider werden das office for structural design operativ führen und gemeinsam mit Prof. Dr. Kloft und Prof. Fäth nach aussen repräsentieren. (BKW/mc/pg)