bonacasa und Belano Zuhause: Zwei Spezialisten für «Wohnen mit Service» spannen zusammen

Oensingen – Belano Zuhause und bonacasa bündeln ihre Stärken und schaffen gemeinsam eine zukunftsweisende Wohnform mit Service und Notfallkonzept. Barrierefreie Wohnungen, Dienstleistungen nach Bedarf, Gemeinschaftsräume und ein ganzheitlicher 24/7-Notruf nach Sicherheitsstandard bieten Senioren, Familien, Paaren und Singles ein Daheim mit Integration, Unterstützung und Rückhalt.

Die Schweizer Bevölkerung über 65 Jahre wächst und das Bedürfnis nach selbständigem Wohnen auch im Pflegefall steigt. Umso wichtiger ist das Wissen um Einbindung, Unterstützung, Sicherheit und akute Hilfe, wenn sie benötigt wird. Belano Zuhause schafft dafür die geeignete Wohnform mit zeitgemässer Infrastruktur nach LEA Label zertifiziert, bonacasa stellt als Pionier und marktführender Spezialist für Service-Wohnen und Smart Living das nötige Sicherheitskonzept bereit.

Seniorengerecht ausgebaut, zentral gelegen, sozial eingebunden

Belano Zuhause macht modernes, seniorengerechtes Wohnen in Gesellschaft und an zentraler Lage möglich. Generationendurchmischung und farbtherapeutisch gestaltete Gemeinschaftsbereiche wie Cafeteria, Fitness, Atelier oder Grillplatz fördern das Miteinander sowie soziale Integration und damit auch die psychische Gesundheit. An der hauseigenen Rezeption oder über die Belano App können diverse Dienstleistungen wie Wäscheservice, Wohnungsreinigung oder Pflegedienste organisiert werden. Die Belano Zuhause Betriebe sind zentral in den Gemeinden eingebunden und nahe von Ärztezentren und/oder Spitex, Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistern, Restaurants, Schulen und Kindertagesstätten gelegen.

24/7-Notruf und elektronisches Schliesssystem mit Schlüsseltresor für akute Hilfe

Mit dem nun integrierten bonacasa-24/7-Sicherheitsstandard wird in allen zukünftigen Belano Zuhause ein ganzheitlicher Rund-um-die-Uhr-Notrufservice garantiert, der bei medizinischen Notfällen Hilfeleistung ermöglicht. Mit Alarmgeräten kann eine einfache Alarmierungsoption mit Sprechverbindung zur Notrufzentrale geschaffen werden. Die Mitarbeitenden der Notrufzentrale unterstützen die in Not geratene Person telefonisch, bis Hilfe vor Ort eintrifft. Je nach Anliegen oder Notfall wird entweder der professionelle Rettungsdienst aufgeboten oder die durch bonacasa erfassten Kontaktpersonen können Hilfe leisten. Letzteres unterstützt, ein kostenintensives Ausrücken der Einsatzkräfte zu vermeiden. In allen Belano Zuhause Betrieben ist ein elektronisches Schliesssystem sowie ein Schlüsseltresor vorhanden, damit die Einsatzkräfte im Notfall rasch in die entsprechenden Räume gelangen und die in Not geratene Person schnellstmöglich versorgen können.

Ohne Zusatzkosten im Mietpreis inbegriffen

Der 24/7-Notruf von bonacasa ist bei allen zukünftigen Belano Zuhause Projekten im Mietpreis inbegriffen und für alle Bewohnenden ohne Zusatzkosten nutzbar. Der bonacasa-Notruf ist über die Belano App via Festnetztelefon, Smartphone, via Tablet (wird in jeder Wohnung zur Verfügung gestellt), oder über eine Notfall-Uhr oder ein Notrufgerät mit Armband jederzeit abrufbar.

Beide Partner sind schweizweit verankert

Die laufenden Betriebe von Belano Zuhause sind voll vermietet, es bestehenden Wartelisten. Rund 600 neue Belano Zuhause Wohnungen sind in Realisation oder in Entwicklung. Das nächste Belano Zuhause wird am 1. August 2021 in Ostermundigen eröffnet und integriert 67 Wohnungen. Die bonacasa AG ist Teil der bonainvest Holding-Gruppe, betreut schweizweit in verschiedenen Überbauungen an diversen Standorten rund 10‘000 Wohneinheiten und berät zukunftsorientierte Investoren und Gemeinden in Wohnfragen. Mit viel Erfahrung und Know-how hat die Innovationsführerin eigene Standards entwickelt und die notwendige Infrastruktur aufgebaut, um ein breites Angebot an Living Services sowie ein Notrufkonzept in Top-Qualität in einem skalierenden B2BModell anbieten zu können. (bonacasa/mc/ps)

Über Belano Zuhause

Das Belano Zuhause in Ostermundigen ist ein Senioren- und Generationenwohnen, das Senioren, Singles, Familien und Paaren ein selbständiges, selbstbestimmtes und freiheitliches Leben mit sozialer Einbindung ermöglicht. In drei Mehrfamilienhäusern beherbergt das Belano Zuhause in Ostermundigen 67 barrierefreie Mietwohnungen, gebaut nach LEA Label Gold, eine Rezeption, eine Cafeteria, ein Atelier, ein Fitness-Raum sowie eine Bibliothek. In Zukunft profitieren alle Bewohnerinnen und Bewohner neu entstehender Belano Zuhause von smarten Living Services der bonacasa. Egal ob Wohnungsreinigung, Ferienservice oder individuelle Services – das Leben der Bewohner wird komfortabler und dank ganzheitlichem 24/7-Notruf sicherer und einfacher.