Brainloop: Wie Aufsichtsräte jetzt mehr Zeit gewinnen können

Unternehmenskultur und -ethik gewinnen weiter an Bedeutung. Das macht intensive Debatten erforderlich. Aber woher sollen vielbeschäftigte Gremien die Zeit dafür nehmen?

Überlegtes Handeln

Viele diskussionswürdige Themen, wenig Zeit: Diese Herausforderung betrifft Aufsichtsräte derzeit in besonderem Masse. Denn die Zeiten sind alles andere als alltäglich: Unternehmer und Manager müssen sich neben der grünen und digitalen Transformation auch mit massiven geopolitischen Spannungen auseinandersetzen. Wie wichtig das ist, hat die laufende Hauptversammlungssaison eindrucksvoll untermauert. Nach lautstarker Kritik dürfte allen Entscheidern klar sein: Nicht nur Russland-Aktivitäten stehen unter verschärfter Beobachtung. Aktionäre und andere Stakeholder beäugen auch das China-Geschäft, das vielerorts lange als Wachstumsgarant galt, mit wachsender Skepsis.

Die Befürchtung: Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine könnte auch der Konflikt westlicher Demokratien mit dem autokratischen China eskalieren. Und dann drohen Unternehmen, die in Fernost hohe Umsätze und Gewinne erzielen, bittere Einbussen.

Hohe Erwartungen an Unternehmen

Diese Sorgen gehen einher mit gesellschaftlichen Erwartungen an Unternehmen, die zunehmend klar artikuliert werden: Entscheider sollen sich im verschärften geopolitischen Systemwettbewerb zu ihren Heimatmärkten und den Werten der liberalen Demokratie bekennen.

The business of business is business? Das Leitbild des Nobelpreisträgers Milton Friedmann, das dem teils enthemmten Kapitalismus der Achtziger- und Neunzigerjahre den Weg bereitete, ist damit endgültig keine Option mehr. Im Konflikt zwischen Demokratien und Autokratien wird es noch wichtiger, Entscheidungen im Einklang mit den Werten und Erwartungen in der Heimat zu treffen.

Das Problem: Was richtig ist und was falsch, liegt im unternehmerischen Alltag häufig nicht auf der Hand. Ethische Entscheidungen zu fällen, erfordert intensive Debatten, auch und gerade im Aufsichtsrat. Das beste Beispiel für die schwierige Abwägungen: Einerseits wird mit guten Gründen gefordert, dass sich Unternehmen aus Russland zurückziehen. Aber was ist andererseits mit der Verantwortung für dortige Mitarbeiter?

Auch bei weiteren Herausforderungen, allen voran dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz, stellen sich Fragen, für die es keine Pauschalantworten und Patentlösungen gibt.

Drei-Punkte-Plan für Zeitgewinne

Die einzig sinnvolle Pauschalempfehlung lautet deshalb: Gremien sollten alles daran setzen, Zeit für Reflexionen und Diskussionen zu gewinnen.