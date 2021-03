CC@ONE Properties Invest nimmt operative Tätigkeit auf

Zug – [email protected] Properties Invest, eine im vergangenen Jahr gegründete Private Equity Investmentgesellschaft des Schweizer Unternehmers Claudio Cisullo mit Fokus auf nachhaltige Immobilienentwicklungsprojekte, hat ihre operative Tätigkeit aufgenommen. Die Firma investiert in ausgewählte Premium-Immobilienprojekte im Frühstadium in den begehrtesten Teilen von Bukarest, der Hauptstadt des sechstgrössten EU-Mitgliedstaats Rumänien.

[email protected] Properties Invest kombiniert Expertise und Fachwissen der beiden Gründungspartner: CC Trust Group AG, ein international erfahrenes Schweizer Family Office mit langjährigem Leistungsausweis als Investmentfirma und One United Properties, der führende rumänische Immobilienentwickler. Auf den über 200’000 Quadratmeter Bauland in Bukarest, die bereits im Besitz von One United Properties sind, entstehen hochmoderne Immobilien nach neusten ökologischen Grundsätzen – sogenannte Green Properties, bei denen ausschliesslich nachhaltige Baustoffe verwendet werden. Die geplanten Projekte im Gesamtumfang von rund 1.1 Milliarden Euro erfüllen demnach höchste Ansprüche in Sachen Energieeffizienz und Lebensqualität.

Das Anlageprodukt von [email protected] Properties Invest ist nach neusten Standards aufgesetzt und spricht Family Offices oder private Investoren ebenso an wie institutionelle Anleger, die in einen stark wachsenden EU-Markt investieren, ihre Portfolios geografisch und/oder inhaltlich diversifizieren wollen und nach geringer Volatilität sowie begrenzter Korrelation zum Aktienmarkt suchen. Die Ambition von Claudio Cisullo und seinem Team ist es, sich mit insgesamt rund 500 Millionen Euro an den geplanten Immobilienentwicklungen in Bukarest zu beteiligen. Je nach Projekt rechnet der Unternehmer, der selber bereits länger in Rumänien investiert ist und über ein signifikantes Immobilien-Portfolio in Bukarest verfügt, mit einer jährlichen Rendite von 7 bis 9 Prozent.

Claudio Cisullo sagt: „Wir durften in den letzten Wochen erste Gespräche mit potentiellen Investoren führen. Das grosse Interesse hat uns gezeigt, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind. Ich bin selbst bei [email protected] investiert und sowohl von unserem Produkt wie auch vom Potenzial des rumänischen Immobilienmarktes überzeugt. Auch deshalb, weil ich mich auf den langjährigen Leistungsausweis von One United Properties verlassen kann – unserem preisgekrönten und hervorragend kapitalisierten Partner. Ich freue mich sehr, dass wir diese einzigartige Anlagemöglichkeit einer ausgewählten Investorengruppe verfügbar machen können.“

Der Verwaltungsrat von [email protected] Properties Invest vereint Erfahrung und Expertise aus der Finanz-, Bau- und Lifestyleindustrie:

Claudio Cisullo ist Verwaltungsratspräsident und Mitgründer von [email protected] Properties Invest und Vorsitzender der CC Trust Group AG, einem international tätigen Family Office. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, M&A, Venture Capital und Private Equity.

Victor Căpitanu ist Vizepräsident des Verwaltungsrats und Mitgründer von [email protected] Properties Invest, ebenso wie Mitgründer und Mitglied des Verwaltungsrats von One United Properties. Er ist ausserdem Mitgründer der rumänischen Investment Banking Firma Capital Partners.

Daniela Spuhler-Hoffmann ist Mitglied des Verwaltungsrats von [email protected] Properties Invest und Inhaberin und Verwaltungsratspräsidentin der Schweizer Baufirmen Esslinger AG und Barizzi AG.

Walter Stürzinger ist Mitglied des Verwaltungsrats von [email protected] Properties Invest und ist CEO und Vice-Chairman der Kündig Group. Er verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bankensektor, wo er in verschiedenen leitenden Funktionen tätig war und als Mitglied der Konzernleitung der UBS fungierte.

Alexander Schneider ist Mitglied des Verwaltungsrats von [email protected] Properties Invest und Präsident der weltweiten Nikki Beach Hotels and Resorts. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der globalen Hotel – und Lifestyleindustrie. ([email protected]/mc)