CEO-Wechsel bei viboo: Oliver Graf übernimmt die Leitung

Dübendorf – Das Schweizer Proptech viboo stellt sich für die nächste Wachstumsphase neu auf: Oliver Graf übernimmt als CEO die Führung, Gründer Felix Bünning bleibt Präsident des Verwaltungsrats.

Das Spin-off der ETH Zürich und der Empa hat eine preisgekrönte KI-Technologie entwickelt, die Heizungen in Gebäuden auf Basis von Wettervorhersagen, Belegung und der Thermik jedes einzelnen Raums vorausschauend regelt. Bereits über 130 Gebäude in der Schweiz und in Deutschland sind mit der Plattform ausgestattet, sparen durchschnittlich rund 25 Prozent Energie ein und liefern dabei wertvolle Daten zu Verbrauch und Betrieb. Um diesen Weg weiterzugehen, hatte viboo Ende 2025 eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Euro abgeschlossen.

Neuer CEO mit Fokus auf Skalierung

Mit Oliver Graf holt viboo einen Serial Entrepreneur an die Unternehmensspitze, der stark vernetzt in der DACH-Immobilienbranche ist. Graf war unter anderem mehrere Jahre als Proptech-Gründer und Board Member bei der Ziegert Group als auch als Business Angel, Berater und Advisor in zahlreichen weiteren Immobilien-Projekten tätig. In seiner neuen Rolle wird er die strategische und organisatorische Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben, den Ausbau des DACH-Marktes beschleunigen, in weitere Märkte expandieren und dabei die Voraussetzungen für ein skalierbares Wachstum des Unternehmens schaffen.

Nächste Wachstumsphase für viboo

Um noch weitere Immobilieninvestoren, Unternehmen und Städte auf dem Weg zu datengetriebenen und energieeffizienteren Gebäuden zu unterstützen, baut viboo Produkt und Organisation unter Graf konsequent weiter aus. Ziel ist es, sich als feste Grösse für intelligente Gebäudeautomation und Dekarbonisierung in der Immobilienbranche zu etablieren. Felix Bünning, der viboo gemeinsam mit Benjamin Huber und Matthias Sulzer gegründet hat, bleibt als Präsident des Verwaltungsrats tätig. (pd/mc/pg)