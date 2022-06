Circle Community wächst weiter

Zürich/Kloten – Mit Negishi, Beyond Gravity und NEOSS AG haben sich drei weitere Unternehmen aus verschiedenen Branchen für Büro- oder Gastronomiemietflächen im Circle entschieden.

Die Negishi Sushi Bar, ein Konzept der Familie Wiesner Gastronomie AG, ist bereits an verschiedenen Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und wird zukünftig auch das Gastronomieangebot im Circle ideal ergänzen. Nebst einer Show-Küche, wo Sushi frisch zubereitet werden, wird das moderne Konzept eine Poke-Bowl-Bar und eine Take-Away-Bestellstation enthalten. Die Eröffnung des Restaurants ist für Januar 2023 geplant.

Unternehmen aus verschiedenen Branchen neu Teil der Circle Community

Der Circle als Campus bietet seinen Mieterinnen und Mietern eine lebendige Plattform, die den Austausch fördert. Mit Beyond Gravity und NEOSS AG ziehen zwei weitere Unternehmen in den Circle ein und tragen so zur Weiterentwicklung dieser Community bei.

Beyond Gravity ist führender Zulieferer der Raumfahrtindustrie in Europa mit wachsender Präsenz in den USA. Das Unternehmen entwickelt und produziert an zwölf Standorten in sechs Ländern Produkte für Satelliten und Trägerraketen. Es wird Anfang 2023 seinen Standort in den Circle wechseln und dort eine Mietfläche von rund 2700m2 beziehen.

Die NEOSS Gruppe stellt Implantate und verwandte Produkte im Dentalbereich her und hat im Zuge seiner Expansion den Circle als idealen Standort für die schweizerische Niederlassung gewählt.

Seit der Eröffnung des Circle im November 2021 haben sich bislang 46 Unternehmen mit ihren 5000 Mitarbeitenden am Circle niedergelassen. (mc/pg)