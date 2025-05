Colliers begleitet Verkauf eines attraktiven Grundstücks in Zürich

Zürich – Colliers wurde von der Eigentümerin exklusiv damit beauftragt, ein Entwicklungsgrundstück im Zürcher Kreis 7 zu veräussern.

Das Grundstück liegt in einer Wohnzone und umfasst eine Gesamtfläche von knapp 3’000 m2. Für diese Entwicklungsfläche in einem der attraktivsten Quartiere Zürichs fand Colliers nun eine passende Käuferin. «Wir freuen uns, dass wir dieses aussergewöhnliche Grundstück zur Zufriedenheit aller Parteien veräussern konnten. Bei diesem Mandat war nicht nur Expertise, sondern zudem ein hohes Mass an Diskretion erforderlich», sagt Dr. Martin Greiner, Head of Capital Markets. «In den letzten Monaten konnten wir mehrfach Entwicklungsgrundstücke in Zürich und Umgebung erfolgreich vermitteln, was unser umfangreiches Netzwerk und unsere Fachkenntnis in diesem Marktsegment unterstreicht», ergänzt CEO/Co-Owner Robert Hauri.

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht/Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz und Pfäffikon SZ. Colliers Switzerland in Zollikon/Zürich, Basel, Genf und Lausanne. (Colliers/mc/ps)