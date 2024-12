Colliers Switzerland vermietet im Konnex Baden neues Headquarter an Harting AG

Baden – Die Harting AG baut in Baden ihr neues globales Headquarter auf. Das umfassende Nachhaltigkeitskonzept des Konnex war für das Unternehmen ein zentrales Argument.

Die Harting Technologiegruppe ist ein weltweiter Anbieter für industrielle Verbindungstechnik. Harting-Connectivity-Lösungen kommen zur Übertragung von «Daten und Strom» in zahlreichen Industriebranchen zum Einsatz, unter anderem in den Bereichen Transportwesen, Elektromobilität, Erneuerbare Energiegewinnung, Automatisierung und Maschinenbau. Colliers Switzerland konnte die Harting Technologiegruppe für eine 1‘530 m2 grosse Bürofläche im 5. OG des Konnex gewinnen.

Im Oktober 2025 soll das neue globale Headquarter seinen Betrieb aufnehmen. In der Schweiz werden zukünftig überregionale Top-Management-Positionen tätig sein, welche die globale Steuerung des Unternehmens vorantreiben. Für die Entscheidung waren unter anderen die hohen Nachhaltigkeitsstandards entscheidend, welche das Konnex erfüllt.

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz und Pfäffikon / SZ. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel, Genf und Lausanne. (pd/mc)