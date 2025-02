Colliers Switzerland: Zentral gelegene Büroflächen in Basel an BASENCO GmbH vermietet

Basel – In der Untere Rebgasse 7 in Basel konnte Colliers Switzerland eine rund 430 m2 grosse Fläche an das Ingenieurunternehmen BASENCO GmbH vermieten.

Im Auftrag der Eigentümerin AXA Investment Managers Schweiz AG konnte Colliers Switzerland eine Bürofläche an zentraler Lage in Kleinbasel, direkt am Claraplatz, vermieten. Die rund 430 m2 grossen Räumlichkeiten erstrecken sich über zwei Geschosse. Als Mieterin konnte das Ingenieurbüro BASENCO GmbH gewonnen werden. Das Unternehmen ist spezialisiert auf das Bau- und Energiegewerbe und bietet das gesamte Spektrum von der Vorstudie über die Realisierung bis zur Bewirtschaftung an. BASENCO GmbH mietet die Büroflächen per Mai 2025. (Colliers/mc/ps)

