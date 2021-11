Credit Suisse, MoneyPark und PriceHubble gehen strategische Partnerschaft ein

Zürich, – Ob Kauf, Verkauf oder Finanzierung – die neuen umfassenden Immobiliendienstleistungen werden digital integriert, transparent und schnell sein. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft werden die Digital-Banking- und Finanzierungsdienstleistungen der Credit Suisse mit den Immobilien- und Hypothekendienstleistungen von MoneyPark und der Big-Data-Analytik von PriceHubble kombiniert. Eigenheimbesitzer profitieren von kompetenter Unterstützung und gänzlich neuartigen Lösungen, wie es sie auf dem Schweizer Markt derzeit nicht gibt.

Durch ihre Zusammenarbeit werden die drei Partner Credit Suisse, MoneyPark und PriceHubble eine nahtlose, innovative und avantgardistische Kundenerfahrung für Kauf, Verkauf und Finanzierung von Immobilien bieten. Die Kunden der Credit Suisse profitieren ab Anfang nächsten Jahres von einer Immobilienplattform, die ihnen das einfache Navigieren durch den gesamten Immobilien-Lebenszyklus ermöglicht.

Die Lösung stellt eine neue Ära im Immobilienbereich dar: Kunden erhalten exklusiven Zugriff auf eine Plattform mit Eigenheimen, die ihren Suchkriterien, besonderen Interessen und finanziellen Möglichkeiten entsprechen.

Das Immobilien-Dashboard stellt Eigenheimbesitzern wertvolle Informationen bereit, z. B. aktuelle Immobilienbewertungen, Erkenntnisse zum Standort sowie Einblicke in die Marktdynamik wie Angebot, Nachfrage und Attraktivität, und es bietet Kunden die Möglichkeit, die Wertentwicklung ihrer Immobilie zu verfolgen. Zudem können Kunden nach massgeschneiderten, zu ihrer finanziellen Situation passenden Objekten suchen und ihr existierendes verkaufen. Sie können potenzielle Käufer direkt identifizieren und haben Zugang zu Finanzierungslösungen durch Credit Suisse, einschliesslich Multi-Partner-Finanzierungsoptionen von MoneyPark. Mit nur wenigen Mausklicks erhalten Kunden vollständige Transparenz und Kontrolle über den gesamten Immobilien-Lebenszyklus, einschliesslich Kauf- und Verkaufsprozess.

Anke Bridge Haux, Leiterin Digital Banking der Credit Suisse, kommentiert: «Diese einzigartige Lösung wird das Kundenerlebnis verbessern, indem sie modernste Datenverarbeitungstechnologien in flexible Finanzierungslösungen einbindet. Sie ergänzt unser Produkteportfolio in Einklang mit unserer strategischen Ausrichtung und stellt einen bedeutenden Fortschritt für innovatives Banking im Schweizer Immobilienmarkt dar.»

Serge Fehr, Leiter Private Banking Schweiz bei Credit Suisse, fügt hinzu: «Mit dieser Partnerschaft setzen wir in puncto Kundenservice, Qualität und Transparenz neue Massstäbe. Beim Prozessieren von Kundenanfragen verwertet unsere Plattform eine Fülle an relevanter Information und liefert daher das, worauf es ankommt. Dies wird das Kundenerlebnis spürbar verbessern und unsere Value Proposition weiter vervollständigen.»

Stefan Heitmann, CEO und Gründer von MoneyPark, erklärt: «Wir sind sehr froh und stolz, die Kunden der Credit Suisse in allen Aspekten des Kaufs und Verkaufs von Immobilien unterstützen und beraten zu können und dazu unsere fortschrittlichen Datenkapazitäten zu nutzen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Kunden erhalten dank dieser strategischen Kooperation nahtlos und bequem die besten individuellen Dienstleistungen in allen Phasen ihres Immobilienbesitzes.»

Julien Schillewaert, CEO von PriceHubble, sagt: «Im Rahmen dieser Partnerschaft mit der Credit Suisse und MoneyPark bringen wir ein völlig neues Kundenerlebnis auf den Markt. Alle Kunden der Credit Suisse erhalten demnächst Zugriff auf unsere digitalen Lösungen, mit denen sie die Bewertung ihrer eigenen Immobilie und die Marktdynamik besser nachvollziehen können. Wir sind sehr stolz auf diese Kooperation, mit der ein neues Mass an Transparenz auf den Schweizer Immobilienmarkt gebracht wird.» (Credit Suisse/mc/ps)