CROWDLITOKEN: Eine Erfolgsstory schreibt das nächste Kapitel

Triesen FL – Bequem vom Sofa aus Immobilieninvestor werden und über 5% Rendite p.a. kassieren. CROWDLITOKEN lanciert die allererste Immobilien-Investorenplattform in Europa.

CROWDLITOKEN AG wird ihrem Ruf als Pionier ein weiteres Mal gerecht und lanciert die Online-Immobilienplattform für ihre Investoren – eine Weltneuheit. Die Plattform bildet das Herzstück des Anlageproduktes und ermöglicht den Investoren, spielerisch ihr eigenes Immobilienportfolio zusammenzustellen.

Nach Ankündigungen des Liechtensteiner Fintech-Unternehmens CROWDLITOKEN AG ging ihre Immobilienplattform online. CROWDLlTOKEN’s Investoren können ab sofort in Sekunden ihre erworbenen CROWDLlTOKEN-Anleihen (CRT) auf ausgewählte Immobilien platzieren, auf wichtige Dokumente der Liegenschaften zugreifen, neue Anleihen (CRTs) kaufen und monatliche Gewinnreports einsehen. Die Plattform ist auch per Smartphone nutzbar und lässt Investoren ihre Immobilien jederzeit bei sich tragen. «Ein toller Tag. Endlich lösen wir mit dieser Plattform unser Versprechen gegenüber den Investoren ein», freut sich Domenic Kurt, CEO CROWDLITOKEN AG. «An dieser Stelle einen herzlichen Dank an das Vertrauen und die Geduld der Investoren der ersten Stunde.»

Das Unternehmen legt mit der Lancierung des neuen Portals einen weiteren Grundpfeiler für die nächste Generation von Finanzprodukten. Die neue Anlagewelt steht in direkter Konkurrenz mit der bestehenden Fondswelt und verschafft allen bereits ab CAF 100 Zugang zu Immobilien. CROWDLITOKEN bietet somit auch Kleinanlegern aus Europa die Option, von starken Renditen bis zu 7% p.a. zu profitieren. Die erwirtschafteten Renditen zahlt CROWDLITOKEN monatlich direkt an ihre Investoren aus.

Interessiert? Besuche uns auf www.crowdlitoken.com – jederzeit und überall. (CROWDLITOKEN/mc/ps)