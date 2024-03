Das sind die Gewinnerinnen des SEF.WomenAward 2024

Zürich – Am gestrigen Internationalen Frauentag ist anlässlich des Gala-Abends im The Circle in Zürich der vierte SEF.WomenAward verliehen worden. Der Wirtschaftspreis der Frauen zeichnet herausragende unternehmerische Leistungen aus und wird in den Kategorien Jungunternehmerin und Unternehmerin/CEO des Jahres vergeben. Zusätzlich wird das Lebenswerk einer aussergewöhnlichen Wirtschaftsfrau ausgezeichnet.

Die diesjährigen Preisträgerinnen heissen Alessia Schrepfer, WeNurse AG, als «Jungunternehmerin des Jahres» und Sandra Banholzer, Rausch AG Kreuzlingen, als «Unternehmerin/CEO des Jahres». Der Ehrenpreis wurde Barbara Kux überreicht.

Das Swiss Economic Forum (SEF) hat diese drei Frauen für ihren herausragenden unternehmerischen Leistungsausweis ausgezeichnet. Mit dem SEF.WomenAward verfolgt das SEF drei Zielsetzungen: Stärkung der Visibilität von Wirtschaftsfrauen in der breiten Öffentlichkeit, Schaffung von Vorbildern für die nächste Generation sowie Festigung einer zukunftsgerichteten Plattform für Frauen in der Wirtschaft.

Alessia Schrepfer – Jungunternehmerin des Jahres 2024

Schrepfer gründete im Oktober 2022 die WeNurse AG, den ersten Freelance-Pool im Gesundheitswesen, der im «Besitz» der Mitarbeitenden ist. Sie ist die treibende Kraft hinter der Vision von WeNurse, welche für eine bessere «Pflege-Zukunft» und den Erhalt von Qualität im Gesundheitswesen steht. Mit der Auszeichnung wird sie für ihren Mut belohnt, sich für die Zukunft der Frauen in Pflegeberufen zu engagieren.

Sandra Banholzer – Unternehmerin/CEO des Jahres 2024

Banholzer leitet seit über 2 Jahren die Geschicke der Traditionsfirma Rausch AG Kreuzlingen. Sie ist die erste CEO, die nicht Mitglied der Inhaberfamilie ist. Die Jury überzeugte sie unter anderem durch ihren Anspruch, das Unternehmen mit Empathie und Begeisterung sicher durch den nötigen Kulturwandel zu begleiten und dabei ihr Team auf Augenhöhe zu führen.

Barbara Kux – Ehrenpreisträgerin des Jahres 2024

Kux ist eine erfahrene Verwaltungsrätin und Top-Managerin. Leidenschaftlich setzt sie sich für Nachhaltigkeit, Unternehmensführung, Diversität und den Standort Schweiz ein. Sie war die erste Frau im Siemens-Vorstand. Bis heute nutzt sie als Dozentin und ehrenamtliche Beirätin ihre Erfahrung zur Führungskräfteentwicklung. (SEF/mc/ps)