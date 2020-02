Deutschlands grösstes Vergleichsportal CHECK24 setzt auf die digitale Immobilienbewertung von PriceHubble

Zürich / Berlin – Das grösste deutsche Vergleichsportal CHECK24 nutzt fortan die Lösungen des Proptech-Unternehmens PriceHubble. Mit dem unangefochtenen Marktführer der deutschen Vergleichsportale konnte ein sehr prominenter Kunde gewonnen und das Wachstum in Deutschland weiter beschleunigt werden. PriceHubble ist seit 2018 in Deutschland erfolgreich am Markt und zudem bereits in vier weiteren Märkten in Europa und Asien verfügbar.

Mit der Online-Immobilienbewertung von PriceHubble ermitteln Immobilienkäufer bei CHECK24 jetzt schnell und kostenlos den Wert ihres Wunschobjekts als Grundlage für ein Angebot zur Baufinanzierung. Nur wenige Angaben, wie beispielsweise die Art der Immobilie, Adresse, Wohnfläche, Baujahr sowie Zustand und Ausstattung sind notwendig, um einen präzisen und nachvollziehbaren Schätzwert zu erhalten. Über die Bewertung hinaus erhalten Käufer weitere nützliche Informationen. Dazu zählt die Wertentwicklung des Objekts sowie Angaben zum Umfeld, z. B. wo sich die nächsten Schulen, Einkaufsgelegenheiten, Ärzte oder Apotheken befinden. Zudem können sie die Verkehrsanbindung prüfen.

Wichtiger Schritt bei der Marktbearbeitung

Für PriceHubble ist die Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt bei der Marktbearbeitung, wie Christian Crain, Geschäftsführer von PriceHubble Deutschland, betont: “Mit CHECK24 nutzt ein weiterer Spitzen-Player unsere digitalen Produktlösungen für Immobilien- und Finanzprofis, was sowohl unsere führende Position am Markt bestätigt als auch unser Wachstum stärkt. “

Die Wertermittlung basiert auf dem PriceHubble-Modell, das mit Hilfe von Machine Learning eine Vielzahl an verschiedenen Immobiliendaten analysiert, diese in Algorithmen überführt und so präzise, aktuelle und nachvollziehbare Schätzwerte effizient per Knopfdruck ermittelt und attraktiv darstellt.

Die Einbindung der PriceHubble-Lösung auf check24.de kann hier abgerufen werden: https://baufinanzierung.check24.de/baufinanzierung/immobilienbewertung

