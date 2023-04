DHG-Gründer und Präsident Blagoje Antic als bester serbischer Unternehmer im Ausland ausgezeichnet

Zollikon – Dem Gründer, Präsidenten und CEO der DHG Holding wurde diese Woche in Belgrad eine grosse Ehre zuteil. Der Unternehmer Blagoje Antic nahm die Auszeichnung als erfolgreichster serbischer Geschäftsmann im Ausland vom serbischen Magazin Diplomacy&Commerce und Marko Čadež, Präsident der Industrie- und Handelskammer Serbiens (CCIS), entgegen.

Die Bedeutung der Auszeichnung, die der serbische Vorzeigeunternehmer und Selfmademan Blagoje Antic diese Woche vom renommierten Wirtschaftsmagazin Diplomacy&Commerce und Marko Čadež, Präsident der Industrie- und Handelskammer Serbiens, erhalten hat, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. „Ich fühle mich geehrt und schätze diese Anerkennung meiner Arbeit“, sagt der frischgebackene Preisträger. „Ich danke dem Vergabekomitee sowie allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben – insbesondere meiner Familie, meinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern.“

Beeindruckendes Lebenswerk und herausragender unternehmerischer Erfolg

Wenn der Begriff „Selfmade Man“ auf eine Persönlichkeit zutrifft, dann ist es Blagoje Antic, der durch eine herausragende unternehmerische Lebensleistung innerhalb von 30 Jahren aus dem Nichts ein beeindruckendes, vollständig in Familienbesitz befindliches Vermögen aufgebaut hat. Nach Abschluss der Schule und Bauausbildung in Serbien ging der Vollblutunternehmer 1990 in die Schweiz, um als Bauarbeiter seine berufliche Laufbahn zu beginnen. Bereits 1994 gründete der Multiunternehmer sein erstes eigenes Unternehmen, dem mehrere weitere private Unternehmen folgten. Heute besitzt seine Holdinggesellschaft über 30 Unternehmen im Bau- und Immobiliensektor. Nach dem Kauf seiner ersten Liegenschaft in der Schweiz im Jahr 2003 hat Blagoje Antic über 20 Jahre hinweg ein inländisches Immobilienportfolio aufgebaut, das aus Liegenschaften mit über 1000 Wohnungen sowie Gewerbeflächen und Hotels besteht, die auch als Serviced Apartments genutzt werden. Der Unternehmer weitete seine Aktivitäten international aus, indem er in verschiedene Immobilienprojekte in Dubai und Serbien investierte. „Serbien ist meine Heimat, mit der ich und meine Familie immer eng verbunden sein werden. Mit grosser Freude verfolge ich die Entwicklung des Landes und den ermutigenden wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. Gerade wegen der Menschen als das wichtigste Kapital, glaube ich, dass meinem Land eine grosse Zukunft bevorsteht.“ (DHG/mc/ps)