DHG Immobiliengruppe erwirbt «UNIQUE» von Realstone Swiss Property Fonds

Zürich/Zollikon – Mit der seit Jahren ungebrochen hohen Attraktivität des Grossraums Zürichs ist die Nachfrage nach Wohnraum sowie attraktiven Büros und Retailflächen an zentralen Lagen stark gestiegen. Vor diesem Hintergrund hat die in der Limmatstadt domizilierte DHG Gruppe über Jahre hinweg ihr Immobilienportfolio ausgebaut und setzt mit dem Erwerb des Geschäftszentrums «Unique» in der Schaffhauserstrasse 146 in Kloten einen neuen Meilenstein in ihrer von Erfolg und dynamischem Wachstum geprägten Firmengeschichte.

«Seit Beginn unseres knapp 30-jährigen Bestehens sind wir fest im Grossraum Zürich verankert, wo sich auch der Grossteil unserer Liegenschaften befindet», sagt Blagoje Antic, Firmengründer, CEO und Verwaltungsratspräsident der Firmengruppe. «Mit unserem wachsenden Bestand an qualitativ hochstehenden Wohn- und Gewerbeliegenschaften leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität von immer mehr Standorten».

Im Rahmen seiner bewährten und langfristig ausgerichteten «Buy & Hold»-Strategie kauft das Unternehmen im Heimmarkt Schweiz Liegenschaften, entwickelt sie weiter, vermietet sie – und hat sich so seit Gründung in 1994 in der Schweiz zu einer führenden Immobilien- und Baugruppe im Privatbesitz entwickelt.

«Unique» – Liegenschaft mit Aufwertungspotenzial

Mit Vermittlung durch die UBS hat die DHG Immobiliengruppe das «Unique»-Geschäftszentrum inklusive Gewerbeflächen mit Coop und OTTO’s als Mieter vom Immobilienfonds «Realstone Swiss Property» gekauft. Unmittelbar nach dem Erwerb der Gewerbeimmobilie in Kloten startet die DHG Immobiliengruppe mit der Planung für die Optimierung und Steigerung der Attraktivität der Liegenschaft zum bestmöglichen Nutzen der Mieter. In die Überlegungen fliessen auch Optionen wie ein Wohn-Geschäfts-Mix ein. Detaillierte Informationen zum Bauprojekt folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Erst im vergangenen Jahr erwarb die Firmengruppe das Hotel Conti in Dietikon, wo sie mit dem Konzept der «Serviced Apartments» eine innovative Antwort auf die gesteigerte Nachfrage nach Studios gibt. «Durch einen bedürfnisgerechten Mix von Wohnen und Gewerbe erfahren Quartiere eine Aufwertung», sagt Milos Antic, Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats von DHG. «Diesem Anspruch und dem Projektnamen gerecht werdend, sind wir bestrebt, mit «Unique» ein einzigartiges Projekt zu realisieren.» (DHG/mc)