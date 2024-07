Drei Unternehmen im Finale für den Family Business Award 2024

Zürich – Der Family Business Award zeichnet jährlich besonders nachhaltige und werteorientierte Familienunternehmen aus. Die drei diesjährigen Finalisten stehen fest. Das Gewinnerunternehmen wird an der Preisverleihung vom 25. September 2024 in Bern gekürt.

Bereits zum 13. Mal seit 2012 wird der von der AMAG Gruppe gestiftete Family Business Award verliehen. Das Gewinnerunternehmen des Family Business Award 2024 wird an der Preisverleihung vom 25. September 2024 im Kursaal in Bern gekürt.

Diese drei Familienunternehmen wurden für das Finale nominiert:

Bisher wurde der Preis an folgende Familienunternehmen verliehen: Gartenpflanzen Daepp (2023), Griesser AG (2022), Killer Interior AG (2021), Metzler & Co. AG (2020), Wilhelm Schmidlin AG (2019), 1a hunkeler fenster AG & 1a hunkeler holzbau AG (2018), Jucker Farm AG (2017), FRAISA SA (2016), Wyon AG (2015), Entreprises et Domaines Rouvinez (2014), SIGA Holding AG (2013) und Trisa AG (2012). (mc/pg)

Family Business Award