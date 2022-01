Engel & Völkers und Neubau Portal AG: Kooperation im Bereich der Neubauvermarktung Schweiz

Luzern / Zug – Das renommierte Makler-Netzwerk von Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG mit über 40-jähriger Geschichte und die beiden führenden Schweizer Neubau-Portale neubauprojekte.ch und erstbezug.ch der Neubau Portal AG setzen auf gemeinsame Wege in der Neubauvermarktung.

Neubau-Wohneigentum ist so gesucht wie nie. Dies zeigt ein Blick in aktuelle Zahlen, wie diejenigen des *Credit Suisse Immobilien-Monitor drittes Quartal 2021. Ein anhaltender Anstieg der Nachfrage gepaart mit der rückläufigen Bautätigkeit verschärft den Nachfrageüberhang im Segment Neubau-Wohneigentum. Dies führt zu einer steigenden Anzahl von Anfragen, was einen entsprechenden Abwicklungsaufwand mit sich bringt. Leider stellen wir fest, dass dabei oftmals auch unqualifizierte Anfragen erfolgen, welche am Ende nicht zu einem Abschluss führen (können).

Die Neubau Portal AG hingegen setzt auf zahlende Abonnenten, welche sich über ein kostenpflichtiges Such-Abonnement den Zugang zu exklusiven Neubauprojekten sichern. Jeden Monat werden 150 200 Wohneinheiten publiziert, welche auf keinem anderen Portal gefunden werden können. Dank maximaler Erfolgschance für die zahlenden Suchenden und zahlreichen Erfolgsgeschichten, ist die Neubau Portal AG kontinuierlich gewachsen und verzeichnet monatlich über 200’000 Besucher und mehrere Tausend Abonnenten. Davon profitieren Insertion-Partner wie die Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG dank Effizienzgewinnung im Ablauf sowie kostenloser Insertion.

Die Kooperation ermöglicht sämtlichen Lizenzpartnern der Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG von dieser kostenlosen Insertion zu profitieren sowie sich den Zugang zu qualifizierten Neubau-Interessenten zu sichern. – Somit dürfen sich Suchende auf neubauprojekte.ch und erstbezug.ch zeitnah auf zahlreiche, exquisite Neubauprojekte der Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG freuen.

Thomas Frigo, Managing Partner der Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG:

«Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Neubau Portal AG. Wollen wir doch in Zukunft vermehrt unsere Expertise auch in der Projektentwicklung und in unsere qualifizierte Suchkunden-Datenbank einbringen. In Ergänzung dazu sind wir auch der verlässliche Partner, welcher aus solchen Transaktionen entstehende Folgegeschäfte (bsp. Verkauf oder Vermietung der bestehenden Liegenschaft) unkompliziert und innert nützlicher Frist abwickelt; Für den Kunden die Lösung aus einer Hand.»

Noah Schiller, CEO der Neubau Portal AG:

«Mit der Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG haben wir einen der absolut führenden Makler-Netzwerke der Schweiz als Partner gewonnen. Einen Partner, welcher nicht nur mit exklusiven Wohnträumen und erstklassiger Betreuung punktet sondern auch ein Partner, welcher erkannt hat, dass qualifizierte Suchende den effizientesten und besten Weg zur erfolgreichen Neubau-Vermarktung ermöglichen. Ich freue mich auf eine fruchtbare und langfristige Zusammenarbeit.» (Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG / Neubau Portal AG /mc/ps)

*Quelle: https://www.credit-suisse.com/ch/de/articles/private-banking/schweizer-immobilienmarkt-aktuelle-fakten-201911.html

Über die Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG

Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment, derzeit präsent in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Mit rund 50 lokalen Immobilienshops an den wichtigen Standorten in der Deutschschweiz sowie im Tessin und in der Westschweiz ist Engel & Völkers in der Schweiz präsent. Auch Liechtenstein wird über die Masterlizenz Schweiz betreut.



Über die Neubau Portal AG

Die beiden führenden Neubauportale neubauprojekte.ch und erstbezug.ch bieten Suchenden eine passende Lösung, um ihren Traum-Neubau mit Erfolg zu finden. Mit über 2.5 Millionen Besuchern und einigen Tausend aktiven, zahlenden Such-Abonnenten ermöglicht die Neubau Portal AG in der Schweiz ein einmaliges Match-Making im Neubaubereich.