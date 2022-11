Expansionspläne bei Ariv Premium Coliving

Basel – Ariv Coliving in Basel ist das erste Premium Coliving-Space der Schweiz. Schon nach den ersten Monaten zeigt sich das Wohnkonzept sehr erfolgreich. Nun sollen weitere Standorte folgen.

Ariv Coliving wurde nach einer sechsmonatigen Umbauphase des ehemaligen Hotel Stücki am Dreiländereck am 1. Juni 2022 eröffnet. Auf die ersten Monate zurückblickend, ist Ariv wunschgemäss gestartet. So war beispielsweise das Haus während der Art Basel und des ESAF in Pratteln voll ausgebucht. “Seit Eröffnung haben wir bereits über 8’000 Übernachtungen verzeichnet”, sagt CEO Eva White: “Ganz besonders freut uns, dass wir durchgängig etwa 40 Longstay Members, das sind Gäste, die länger als einen Monat bleiben, den Kern unserer Community bilden – Tendenz steigend.”

Flexibler aufenthalt & sozialer Anschluss als Erfolgsfaktoren

Das Angebot von Ariv stösst besonders bei Neuankömmlingen und Temporäraufenthaltern auf Anklang. Durch die überhitzten Immobiliensmärkte in den Ballungszentren gestaltet sich die Wohnungssuche insbesondere für Ortsunkundige schwierig. Starre Mietverträge mit unflexiblen Fristen und hohen Kautionen machen Privatwohnungen für diese Segmente zusätzlich unattraktiv. Ariv hingegen bietet top-ausgestattete, sofort verfügbare Unterkünfte, die an jedem Tag des Monats bezogen und auch wieder verlassen werden können. Die Entrichtung einer Mietkaution und die Einhaltung von Zügelterminen oder gar eine Nachmietersuche entfallen ebenfalls.

Immobilien für Expansion gesucht

Nach der gelungenen Premiere in Basel sollen nun möglichst zeitnah weitere Standorte folgen. Insbesondere die Ballungsgebiete Zürich, Zug/Cham/Baar, Lausanne und Genf stehen im Fokus. Gesucht werden idealerweise räumlich bereits geeignete Immobilien wie bestehende Hotels oder Apartmenthäuser, aber auch Um- oder Neubaumassnahmen kommen in Frage. Die Anforderungen an die Standorte sind 3500 – 8000 m2 Bruttogeschossfläche um 70 bis 150 Suiten sowie Bereiche für Co-Working, Fitness, Gemeinschaftsküche und Lounges unterbringen zu können, sowie eine geeignete Lage mit guter Anbindung. (Ariv/mc/pg)

Ariv Coliving