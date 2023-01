Exportbarometer: KMU bleiben trotz Konjunkturabkühlung zuversichtlich

Zürich – Die Stimmung bei kleinen und mittleren Schweizer Unternehmen (KMU) bleibt trotz der sich abschwächenden Konjunktur zuversichtlich. Für das kommende Halbjahr rechnen immer noch mehr KMU mit einem weiteren Exportwachstum als mit einem Einbruch der Ausfuhren.

Zu diesem Schluss kommen die am Donnerstag veröffentlichten KMU-Exportperspektiven der Exportförderung Switzerland Global Enterprise (S-GE) und der Grossbank Credit Suisse (CS). Konkret liegt die von S-GE erhobene Exportstimmung bei 60,5 Punkten und damit weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50. Im Sommer 2022 lag dieser Wert allerdings noch bei 66,6 Punkten.

Das von der CS erhobene Exportbarometer, welches die ausländische Nachfrage nach Schweizer Produkten abbildet, liegt indes mit 0,07 Punkten nur noch minimal über der Wachstumsschwelle. Im vergangenen Sommer kam dieser Wert noch bei 1,49 Punkten zu liegen.

Gute Aussichten

Die Stimmung in der globalen Industrie habe sich in den letzten Monaten deutlich eingetrübt, heisst es im Bericht. Es sei daher umso erstaunlicher, wie «verhalten optimistisch» die Schweizer KMU-Landschaft in die Zukunft blicke.

Konkret erwarten immer noch 44 Prozent der befragten Unternehmen für das kommende Halbjahr einen Anstieg der Exporte, 24 Prozent rechnen mit einem Rückgang und 32 Prozent mit einer Stagnation.

Für das gesamte laufende Jahr geht mit 53 Prozent der von S-GE befragten Firmen sogar eine klare Mehrheit von einem Exportwachstum aus. Weitere 29 Prozent sehen eine Stagnation und nur 18 Prozent erwarten einen Rückgang der Exporte.

Andere Sorgen

Im Gegensatz zur Einschätzung der wirtschaftlichen Situation, hätten sich indes die Herausforderungen gewandelt, schreibt die Credit Suisse weiter. War es vor einem Jahr noch die Corona-Pandemie, die bei den meisten KMU für Sorgenfalten sorgte, gaben in der aktuellen Umfrage nur noch 7 Prozent der Unternehmen an, dass die Pandemie eine grosse Herausforderung sei.

Der Schuh drücke mittlerweile vielmehr bei Themen wie den Energie- und Rohstoffpreisen. Diese seien für 73 Prozent der KMU die Hauptsorge, gefolgt von Währungsrisiken (61%) und dem Fachkräftemangel (43%).

Letzterer sei zwar schon seit vielen Jahren ein Problem. Hatten in der Vergangenheit indes nur einzelne Branchen damit zu kämpfen, sei der Mangel an Personal in den vergangenen Monaten nun auf breiter Front zur Herausforderung geworden, heisst es dazu. (awp/mc/ps)