Fachkräftemangel im Handwerk beginnt bei der Lehrstellenbesetzung

Bern – Der Fachkräftemangel im Handwerk hat laut einer Umfrage der Mobiliar-Tochter Buildigo seine Wurzeln bereits bei den Lehrstellen. Von den über 100 befragten KMU gaben gut 80 Prozent an, Schwierigkeiten bei der Suche von qualifizierten Fachkräften zu haben.

Dies beginne bereits bei der Besetzung von Lehrstellen, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Auswertung. So hätten 64 Prozent der befragten Unternehmen über Probleme bei der Lehrlingsrekrutierung geklagt.

Am schwierigsten zu finden seien Fachkräfte und Lehrlinge im Bereich Gartenbau, Gebäudetechnik sowie Bauberatung und -Planung. Etwas entspannter zeige sich die Lage in den Branchen Maler/Gipser, Bodenleger und Schreiner.

Gemäss Buildigo seien daher auch im Handwerk vermehrt Quereinsteiger gefragt: «So wechseln gelernte Köche beispielsweise in den Gartenbau oder Strassenbauer werden umgeschult zu Solarinstallateuren», sagt Michael Hügli, Geschäftsführer von Buildigo. (awp/mc/ps)