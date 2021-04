Fundamenta Real Estate plant Kapitalerhöhung im Verhältnis 5 zu 1

Zürich – Die Aktionäre der Fundamenta Real Estate haben an der ordentlichen Generalversammlung der Schaffung von genehmigtem Kapital zugestimmt. Gestützt auf diesen Beschluss habe der Verwaltungsrat anschliessend entschieden, im Rahmen einer Kapitalerhöhung zusätzliche Mittel durch Ausgabe von bis zu 5,01 Millionen neuen Aktien mit einem maximalen Nettoerlös von rund 88,5 Millionen Franken aufzunehmen, schrieb Fundamenta in einem Communiqué.

Das Bezugsverhältnis beträgt 5 zu 1, d.h. fünf gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis von Franken 18,35 je neue Aktie. Ein Bezugsrechtehandel finde nicht statt, hiess es weiter.

Nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogene Aktien werden im maximalen Umfang von 2,09 Millionen Aktien bei zwei in der Schweiz domizilierten Festübernehmern platziert, mit denen Fundamenta den Bezug von anlässlich des Bezugsrechtsangebots nicht bezogenen Aktien vereinbart hat (Partielle Festübernahme). Allfällige darüber hinausgehende angebotene Aktien würden frei im Markt platziert, hiess es.

Fundamenta selber habe sich zu einer Verkaufssperre von 6 Monaten ab dem ersten Handelstag der neuen Aktien am 27. April verpflichtet. Die Bezugsfrist für die bestehenden Aktionäre und die Frist für die freie Platzierung beginnen am 14. April. Die Bezugsfrist endet am 22. April um 12 Uhr, die Frist für die freie Platzierung am 23. April um 12 Uhr.

Alle Anträge gutgeheissen

Den Nettoerlös will Fundamenta für Entwicklungen im Bestand, für die Realisierung von laufenden Entwicklungen, für den Erwerb weiterer Immobilienanlagen sowie zur Festigung der Bilanzstruktur verwenden, wie die Gesellschaft erklärte.

Zudem stimmten die Aktionäre an der GV allen weiteren Anträgen des Verwaltungsrats zu. So genehmigten sie die Dividendenerhöhung um 10 Prozent auf 0,55 Franken pro Aktie. Auch sämtliche Verwaltungsräte wurden wiedergewählt und der Vergütungsbericht angenommen. (awp/mc/pg)