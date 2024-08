Geplante Kapitalerhöhung bei «ZAST Immobilien Wohnen Schweiz»

Zürich – Die Zürich Anlagestiftung plant eine Kapitalerhöhung im Umfang von 300 Millionen Schweizer Franken für die Anlagegruppe «ZAST Immobilien Wohnen Schweiz». Die zusätzlichen Mittel wird die Zürich Anlagestiftung für die Akquisition von 19 Liegenschaften in Genf, Zürich, Lausanne und Bern verwenden.

Zeichnungsfrist vom 1. Oktober bis 31. Oktober 2024, 12.00 Uhr

Das zu erwerbende Portfolio besteht aus 19 Liegenschaften an erstklassigen Standorten in Schweizer Städten und zeichnet sich durch eine gute Objektqualität aus. Rund zwei Drittel der Liegenschaften befinden sich in Genf und Lausanne, hinzu kommen Objekte in Zürich sowie eine Liegenschaft in Bern. Der Wohnanteil macht insgesamt rund 90 Prozent aus.

Ergänzt die bewährte Portfoliostrategie ideal

Durch den geplanten Zukauf wird die Präsenz in Genf mit Immobilien an erstklassigen Wohnlagen in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum verstärkt. Die Liegenschaften in Zürich und in Lausanne befinden sich ebenfalls an hervorragenden Standorten in sehr gefragten Wohngebieten. Die Wohnliegenschaft in Bern zeichnet sich durch ihre Lage im Universitätsquartier in der Nähe des Hauptbahnhofs aus, was sie für Mieterinnen und Mieter ebenfalls sehr attraktiv macht.

Neben den sehr guten Lagequalitäten besticht das Portfolio mit attraktiven Mietzins-Potentialen. Insgesamt passen die 19 Liegenschaften sowohl mit ihren Lage- und Objektqualitäten als auch bezüglich ihrer Investitionsvolumen ideal zur Strategie der Anlagegruppe und erhöhen die geographische Diversifikation im Portfolio. (Zürich Invest/mc/ps)