Grundsteinlegung Hochschulcampus der FFHS und FernUni Schweiz

Brig – Die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) und die FernUni Schweiz bauen im Rhonesandquartier in Brig einen Hochschulcampus, der 165 Arbeitsplätze für Lehre, Forschung und Verwaltung, sowie Unterrichtsräume und Labore bereithält. Am 21. Mai konnte in einem offiziellen Festakt die Grundsteinlegung gefeiert werden. Geplante Inbetriebnahme ist im Frühjahr 2021.

Das Bauprojekt geht zurück auf einen Architekturwettbewerb im Frühjahr 2016, den das Team von Markus Schietsch Architekten aus Zürich für sich entschied. Ihr Projekt «Kuma» (japanisch für Bär – ein starkes selbstbewusstes Wesen) überzeugte die Jury durch eigenständige Lösungen sowohl auf architektonischer, betrieblicher als auch wirtschaftlicher Ebene. In den anschliessenden Planungsarbeiten wurden noch einige Überarbeitungen gemacht, so wurde der Forschung mehr Platz für Labore im neuen Gebäude eingeräumt. Schlussendlich konnte im Oktober 2018 das Baugesuch eingereicht werden.

Das Gebäude

Das Projekt an der Schinerstrasse im Rhonesandquartier umfasst sechs Geschosse sowie ein Untergeschoss inklusive Einstellhalle. Zwei gemeinsame Stockwerke sind für die öffentliche Nutzung (Cafeteria, Konferenz- und Schulungsräume) vorgesehen und je zwei Geschosse beherbergen die Arbeitsplätze der FFHS bzw. der FernUni Schweiz. Die prägnante Gestalt des Solitärbaus und die filigran profilierte Glasfassade sollen dem öffentlichen Charakter der Hochschuleinrichtung Identität verleihen. Auch städtebaulich fügt sich der Neubau gut in die Typologie des Quartiers ein. Das Gebäude ist so auf der Parzelle platziert, dass es von allen Seiten durch einen als Garten gestalteten Aussenraum umschlossen wird. Der Hochschulcampus soll im April 2021 fertiggestellt und im Mai 2021 bezogen werden.

Facts und Zahlen zum Bauprojekt:

Architektur: Markus Schietsch Architekten, Zürich

Bauleitung: amoba baumanagement, Brig

Anzahl Arbeitsplätze: derzeit geplant 165 AP exkl. Labore

Geschossfläche oberirdisch: 4‘488m2

Geschossfläche unterirdisch: 2‘234 m2

Total: 6‘812 m2

Gebäudevolumen total: 27‘741 m3

Baubeginn: Mai 2019

Fertigstellung geplant: April 2021

Einzug geplant: Mai 2021

Kosten: CHF 29‘158‘000.- davon 1‘670‘000.- für Labors

FernUni Schweiz

Fernfachhochschule Schweiz