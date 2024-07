Helvetia Anlagestiftung vermeldet erfolgreiche Kapitalerhöhung der Anlagegruppe Immobilien Romandie

Basel – Die Helvetia Anlagestiftung freut sich, die erfolgreiche Kapitalerhöhung der Anlagegruppe Immobilien Romandie bekannt zu geben. Diese Kapitalerhöhung bietet Anlegerinnen und Anlegern eine einzigartige Gelegenheit, in den dynamischen Immobilienmarkt der Westschweiz zu investieren.

Attraktive Investitionsmöglichkeiten

Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2023 plant die Helvetia Anlagestiftung weitere Investitionen in der Region Genfersee. Das Portfolio der Anlagegruppe Immobilien Romandie besteht bereits aus sehr gut vermieteten Liegenschaften in erstklassigen Lagen. Das gezeichnete Kapital soll zur Finanzierung eines Neubauprojekts an ebenfalls hervorragender Lage in Vernier GE, unweit vom Sitz einiger internationaler Organisationen, von profitablen Verdichtungsprojekten sowie zur Reduktion der Fremdfinanzierungsquote verwendet werden.

Strategische Diversifikation und stabile Renditen

Die Anlagegruppe Immobilien Romandie investiert in Wohn- und Gewerbeimmobilien mit Fokus auf die Region Genfersee. Mit einer strategischen Diversifikation von mindestens 75% Wohn- und maximal 25% Gewerbeimmobilien bietet sie stabile Renditen und geringe Volatilität. Dank der engen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA profitieren die Anlegerinnen und Anleger der Anlagestiftung von der Expertise und dem Netzwerk eines der führenden Immobilienmanager in der Romandie.

Nachhaltigkeit und langfristige Wertsteigerung

Nachhaltigkeit hat bei der Helvetia Anlagestiftung einen sehr hohen Stellenwert und orientiert sich an der Responsible Investment Strategie der Helvetia Gruppe. Das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit zeigt sich unter anderem durch diverse energetische Optimierungsmassnahmen sowie der erfolgreichen Teilnahme am GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) mit einer Auszeichnung von drei Sternen und dem Green-Star-Label. (Helvetia/mc/ps)

Helvetia Anlagestiftung