Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Geplante Kotierung an der SIX Swiss Exchange per 25. Juni 2024

Basel – Das Gesuch der Helvetia Asset Management AG zur Kotierung des Immobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund an der SIX Swiss Exchange per 25. Juni 2024 wurde unter Vorbehalt gutgeheissen. Mit der Kotierung wird der Fonds ab 25. Juni 2024 neu allen Anlegerinnen und Anlegern offenstehen. Diese profitieren folglich von einer erhöhten Liquidität der Fondsanteile. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund weist zudem per 31. März 2024 einen erfreulichen Halbjahresabschluss mit verbesserter Ertragskraft und einem Nettoerfolg von CHF 11.49 Mio. aus.

Das Gesuch zur Kotierung des Schweizer Immobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund an der Börse SIX Swiss Exchange per 25. Juni 2024 ist von der SIX Swiss Exchange, unter dem Vorbehalt der noch hängigen Fondsvertragsänderung zur Öffnung des Fonds für nicht-qualifizierte Anlegerinnen und Anleger, gutgeheissen worden. Bis zur Kotierung können ausschliesslich qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in den Fonds investieren. Mit der Kotierung steht der Fonds allen Anlegerinnen und Anlegern offen. Durch den Börsengang profitieren diese von einer erhöhten Liquidität ihrer Fondsanteile. Zudem wird der Fonds mit der SIX-Kotierung voraussichtlich in die Indizes «SXI Real Estate Broad» sowie «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen. Die Bank J. Safra Sarasin und die Zürcher Kantonalbank begleiten den geplanten Börsengang als Joint Lead Manager.

Verbesserte Ertragskraft flankiert geplante Kotierung

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet per 31. März 2024 eine erfolgreiche erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023/2024. Der Fonds weist hierbei einen Nettoerfolg von CHF 11.49 Mio. aus. Die Vermietungssituation ist weiterhin sehr komfortabel, und die bereits tiefe Mietzinsausfallrate des Portfolios konnte nochmals von 2.48 Prozent per 30. September 2023 auf 2.29 Prozent per 31. März 2024 reduziert werden, was im Konkurrenzvergleich als unterdurchschnittlich zu taxieren ist. Hierfür verantwortlich sind die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum, die attraktive Lage der Liegenschaften sowie das aktive Vermietungsmanagement.

Aus dem Verkauf einer kleinen nicht mehr strategiekonformen Immobilie mit einem Marktwert von CHF 2.65 Mio. per 30.September 2023 konnten realisierte Gewinne in Höhe von CHF 0.37 Mio. generiert werden. Per 31. März 2024 beträgt der realisierte Erfolg und der damit ausschüttbare Ertrag insgesamt CHF 11.86 Mio., was erfreulichen CHF 1.46 pro Anteil entspricht. Über das gesamte letztjährige Geschäftsjahr lag der ausschüttbare Ertrag bei CHF 2.78 pro Anteil.

Das positive operative Ergebnis steht einer moderaten negativen Wertveränderung des Liegenschaftsportfolios gegenüber. Die nicht realisierten Kapitalverluste betragen CHF 3.52 Mio. Die Abnahme erklärt sich aus einer leichten Erhöhung der Diskontierungssätze durch die unabhängigen Schätzungsexperten. Nach Abzug der Liquidationssteuern resultiert für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund ein Gesamterfolg von CHF 7.56 Mio., was einer positiven Anlagerendite von 0.94 Prozent entspricht.

Fondsinformationen

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund wurde im Jahr 2020 lanciert und investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf die grossen Städte, Mittelstädte und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz, wobei eine breite regionale Diversifikation angestrebt wird. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80 Prozent in Wohnnutzungen investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen sowie die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Der Fonds verfügt über 46 Liegenschaften und hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite Diversifikation. Der Marktwert der Liegenschaften lag per 31. März 2024 bei CHF 1’072 Mio. (Helvetia/mc/ps)

Helvetia Asset Management