Helvetica Property veröffentlicht Vereinigungsplan

Zürich – Helvetica Property hat neue Informationen zum Zeitplan im Zusammenhang mit der geplanten Vereinigung ihres Fonds Helvetica Swiss Opportunity (HSO Fund) mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) bekannt gegeben. Es sei geplant, die Vereinigung am 20. Juni 2025, rückwirkend per 30. April 2025, zu vollziehen.

Am Freitag hat Helvetica Property den Vereinigungsplan zur Fusion der beiden kommerziellen Immobilienfonds veröffentlicht. Demnach wird das testierte Umtauschverhältnis, basierend auf den Bewertungen (NAV) per 30. April, am 20. Juni nach Börsenschluss bekannt gegeben.

23. Juni 2025 als erster Handelstag

Der vereinigte Fonds werde den Namen HSC Fund tragen, heisst es weiter. Als dessen erster Handelstag sei der 23. Juni 2025 vorgesehen. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht habe dem Vereinigungsplan zugestimmt.

Der vereinigte HSC Fund wird den Angaben zufolge voraussichtlich 37 Liegenschaften im Gesamtwert von rund 760 Millionen Franken umfassen. Er werde in der Deutsch- und Westschweiz in reine Gewerbeliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen investieren, wie es heisst.

Die Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail mit grösstem Mieter unter 5 Prozent des Gesamtfonds. Dies entspreche im Vergleich zu den Einzelfonds einem deutlich höheren Diversifikationsgrad bei gleichbleibend hoher Ertragskraft.

Mit einem kombinierten Leerstand von unter 5 Prozent und einer voraussichtlichen Fremdfinanzierungsquote von 28 Prozent sei der Fonds ertragsstark positioniert, um auch künftig nachhaltig stabile Dividenden von über 5 Franken pro Anteil zu erwirtschaften und auszuschütten. (awp/mc/pg)