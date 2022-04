Helvetica startet Kapitalerhöhung für den HSL Fund über CHF 125 Millionen

Zürich – Die Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Living Fund startet am 11. April 2022.

Die Fondsleitung führt für den HSL Fund vom 11. April bis 22. April 2022, 12.00 Uhr MESZ, eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 125.6 Millionen durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils fünf (5) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von zwei (2) neuen Anteilen gegen Bezahlung des Emissionspreises in Schweizer Franken. Es werden maximal 1’096’924 neue Anteile ausgegeben. Die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile erhöht sich dadurch von 2’742’310 auf maximal 3’839’234 Anteile. Der Ausgabepreis beträgt CHF 114.54 netto pro Neuanteil und wurde gemäss Fondsvertrag (§ 17 Ziffer 3) festgelegt. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist, basierend auf den eingegangenen Zeichnungen, bestimmt.

Es findet kein offizieller Bezugsrechtshandel statt. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, verfallen nach dem 22. April, 12.00 Uhr MESZ, wertlos. Die Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 2. Mai 2022.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sind für den bereits gesicherten Erwerb von zwölf Liegenschaften an guten Lagen mit über 400 Wohnungen im Wert von CHF 142 Millionen vorgesehen. Durch die Akquisitionen wächst der Fonds neu auf über 1’600 Wohnungen an attraktiven Standorten in der Schweiz. Der Kauf der Liegenschaften ist unmittelbar nach Liberierung der Kapitalerhöhung vorgesehen.

Die Fondsanteile werden derzeit ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt. (Helvetica/mc/ps)