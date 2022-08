Helvetica Swiss Commercial Fund mit höherem Vermietungsstand und gesteigertem Verkehrswert des Portfolios

Zürich – Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat den Vermietungsstand im ersten Halbjahr dank des aktiven Asset Managements auf 93.4% gesteigert. Der Verkehrswert des Portfolios erhöhte sich ohne weitere Portfoliozukäufe auf CHF 752.9 Millionen.

Der in kommerzielle Renditeliegenschaften wie z.B. Büro und Gewerbe investierende Helvetica Swiss Commercial Fund hat im ersten Halbjahr von einem weiterhin positiven Umfeld im Schweizer Immobilienmarkt profitiert. Die Mietzinseinnahmen nahmen um knapp 3% auf CHF 21.3 Millionen zu. Der Anstieg im Vergleich zur Vorjahresperiode ist vor allem auf das aktive Asset Management und die entsprechenden Vermietungsanstrengungen zurückzuführen. Liegenschaften wurden in der Berichtsperiode keine akquiriert. Gleichzeitig stieg der Verkehrswert des 35 Objekte umfassenden Bestandsportfolios auf CHF 752.9 Millionen (31.12.2021: CHF 749.8 Millionen). Nebst dem aktiven Asset Management ist dieser Erfolg auch auf die Senkung der Diskontierungssätze von 3.68% auf 3.55% zurückzuführen. Zusätzlich wurden Investitionen in der Höhe von CHF 0.2 Millionen aktiviert. Der Vermietungsstand stieg auf 93.4% (31.12.2021: 93.1%). Aufgrund der Steigerung der Mietzinseinnahmen blieb die Brutto-Ist-Rendite trotz des leicht höheren Verkehrswertes des Portfolios stabil bei 5.7%, wobei die Brutto-Soll-Rendite bei 6% liegt.

Der Nettoertrag konnte im Vergleich zur Vorjahresperiode um weitere 4.6% auf CHF 15.1 Millionen gesteigert werden (30.6.2021: CHF 14.4 Millionen). Aufgrund von nicht realisierten Kapitalgewinnen in der Höhe von CHF 2.9 Millionen (H1 2021: nicht realisierter Kapitalverlust von CHF -0.4 Millionen) belief sich der Gesamterfolg für den HSC Fund in der Berichtsperiode auf CHF 15.7 Millionen. Dies ist eine stattliche Steigerung von 24.0% gegenüber dem Vorjahr. Darin enthalten ist eine Veränderung der Liquidationssteuer von CHF 2.3 Millionen (30.6.2021: CHF 1.7 Millionen). Ebenfalls zum guten Resultat beigetragen hat der um 9.0% reduzierte Aufwand von CHF 6.3 Millionen (30.6.2021: CHF 7.0 Millionen).

Vermögensrechnung

Das Gesamtfondsvermögen belief sich per 30. Juni 2022 auf CHF 771.9 Millionen und liegt damit um CHF 9.4 Millionen höher als per Jahresende (31.12.2021: CHF 781.3 Millionen), wobei der Verkehrswert der investierten Liegenschaften einen Wert von CHF 752.9 Millionen ausmacht. Nach Abzug aller Verbindlichkeiten und geschätzten Liquidationssteuern lag das Nettofondsvermögen bei CHF 496.7 Millionen (31.12.2021: CHF 503.9 Millionen). Die Veränderung des Nettofondsvermögens begründet sich durch die Ausschüttung von CHF 5.30 pro Fondsanteil im Gesamtbetrag von CHF 23.0 Millionen, welche am 29. April 2022 ausbezahlt wurde. Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil lag Ende Juni 2022 bei CHF 114.36 (31. Dezember 2021: CHF 116.04).

Ausblick

Ein wichtiger Fokus der Aktivitäten bleibt die Wertschöpfung im Asset Management, um die Vermietungsquote weiter zu erhöhen und durch kostenbewusste Investitionen die Attraktivität des Portfolios kontinuierlich zu steigern. Die Fondsleitung geht bis Ende Geschäftsjahr von einer Steigerung des Vermietungsstandes auf über 94% aus. Derzeit werden Verhandlungen für eine Mietvertragsverlängerung um weitere 5 Jahre für eine Fläche von rund 2’200 m2 in einer Zürcher Liegenschaft geführt. Zudem konnte in St. Gallen eine leerstehende Mietfläche von 300 m2 per August vermietet werden. Die Liegenschaften des Fonds befinden sich ausschliesslich in wirtschaftlich aktiven Gebieten an guten Lagen mit guter Erschliessung durch den öffentlichen und privaten Verkehr. Da zudem 98% der Mieterträge des Fonds indexiert sind, bietet der HSC Fund einen hohen Inflationsschutz, was im heutigen Marktumfeld vorteilhaft ist. Die Fondsleitung rechnet deshalb damit, dass die Erträge langfristig leicht höher ausfallen werden als bisher angenommen. Die Fremdfinanzierungsquote liegt mit 30.51% tiefer als Ende Vorjahr mit 31.04%. Die Fondsleitung ist bestrebt die Fremdfinanzierungsquote auf unter 30% zu reduzieren. Aufgrund robuster Schweizer Wirtschaftsdaten, der anhaltenden hohen Migration, sinkender Bautätigkeit sowie einer hohen Inflation erwartet die Fondsleitung eine weiterhin stabile Wertentwicklung des Bestandsportfolios.

Auch für das Geschäftsjahr 2022 kann voraussichtlich mit einer attraktiven Ausschüttung gerechnet werden. (Helvetica/mc)