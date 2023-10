Helvetica Swiss Commercial Fund – Portfoliooptimierung schreitet planmässig voran

Zürich – Der Helvetica Swiss Commercial Fund hat im Zuge der strategischen Portfoliooptimierung einen weiteren Liegenschaftsverkauf beurkundet.

Verkauf von Liegenschaft in Chiasso (TI)

Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat eine weitere Liegenschaft aus dem Portfolio erfolgreich auf dem Markt platziert. Es handelt sich um das mehrgeschossige Bürogebäude mit geräumiger Tiefgarage an der Via Livio 1 / Via Motta 24 in Chiasso im Kanton Tessin. Die Liegenschaft mit Baujahr 1995 wurde im Jahr 2018 für den Fonds erworben. Die Beurkundung fand Anfang Oktober 2023 statt. Die Eigentumsübertragung wird nach Abschluss der Lex-Koller-Praxis des Kantons Tessin vollzogen werden. Der Verkaufspreis spiegelt die marktgerechte Liegenschaftsbewertung der externen Schätzungsexpertin wider. Mit der strategischen Desinvestition wird die geografische Konzentration des Portfolios gestärkt.

Seit dem Halbjahresabschluss wurden im Zuge der strategischen Portfoliooptimierung bisher zwei Liegenschaften gewinnbringend abgestossen. Der totale Verkaufspreis liegt bei über CHF 24 Mio. Der Verkehrswert des Fondsportfolios wird sich im Vergleich zum 30. Juni 2023 um rund CHF 21 Mio. reduzieren. Die Fremdfinanzierungsquote per 30. Juni 2023 ist aufgrund des Verkaufs in Münchwilen von 30.7 Prozent auf 28.4 Prozent gesunken und wird mittels des Verkaufs in Chiasso im Zielkorridor von 25 bis 28 Prozent zu stehen kommen (abhängig vom Valuta der Eigentumsübertragung).

«Die jüngsten Verkäufe aus dem Portfolio stärken uns in unserer Strategie, langfristigen Wert für unsere Investoren zu schaffen und zeigt die Werthaltigkeit der vom Fonds gehaltenen Liegenschaften», sagt Dominik Fischer, designierter Chief Investment Officer (CIO) von Helvetica.

Die erfolgreiche Marktabsorption der Desinvestitionen bestätigt das fair bewertete und solide Liegenschaftsportfolio. Der aktuelle Marktpreis des börsenkotierten und ausschüttungsstarken Helvetica Swiss Commercial Funds offeriert demnach eine attraktive Investitionsgelegenheit für neue und bestehende Anleger. (Helvetica/mc/ps)