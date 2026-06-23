Helvetica Swiss Living Fund – Konditionen der Kapitalerhöhung

Zürich – Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) mit erfolgreich durchgeführter Kapitalerhöhung und auf Kurs für ein starkes erstes Halbjahr 2026.

Emissionsresultat aus Kapitalerhöhung

Die Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Living Fund konnte erfolgreich durchgeführt werden. Die Bezugsrechte wurden vollumfänglich ausgeübt. Durch die Emission fliessen dem Fonds Neugelder in Höhe des Maximalbetrags von CHF 41 Millionen zu. Nebst der Mitwirkung von bestehenden Investoren konnten auch neue Investoren gewonnen und damit die Investorenbasis verbreitert werden.

Die Bezugsfrist dauerte vom 9. Juni bis 19. Juni 2026 und die Kapitalerhöhung wurde mittels Bezugsrechtsangebot durchgeführt. Es werden sämtliche 396 798 neue Anteile ausgegeben, durch welche die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile auf 3 967 982 wächst. Der Ausgabepreis betrug CHF 103.20 netto je Anteil. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 25. Juni 2026.

Die erfolgreiche Umsetzung zeigt, dass neben bestehenden Anlegern auch neue Investoren vom Anlagekonzept suburbaner Wohnliegenschaften überzeugt werden konnten. Dabei wurden insbesondere die aktuelle Ausschüttung, die Zukunftsaussichten und Potenziale sowie das im Vergleich tiefe Agio des Fonds positiv beurteilt.

Der Emissionserlös wird hauptsächlich für den Erwerb weiterer Liegenschaften in der Deutschschweiz sowie für wertsteigernde Investitionen in das bestehende Portfolio verwendet. Das Gesamtinvestitionsvolumen dieser Liegenschaften beträgt rund CHF 50 Millionen. Die Objekte befinden sich in der Ostschweiz und im Kanton Aargau und weisen Nettorenditen von 3.2 % beziehungsweise 3.5 % auf. Diese liegen über der aktuellen Bestandes-nettorendite des Portfolios. Zusätzlich wird ein Teil des Emissionserlöses in eine bereits gestartete umfassende Bestandessanierung investiert.

Business Update

Der Helvetica Swiss Living Fund entwickelt sich im ersten Halbjahr 2026 erfreulich. Auf Basis vorläufiger (ungeprüfter) Zahlen geht die Fondsleitung derzeit davon aus, einen Nettoertrag von rund CHF 1.55 pro Anteil (Gesamtjahr 2025: CHF 2.84 pro Anteil) und ist damit auf Kurs, das minimale Ausschüttungsziel von CHF 2.80 erneut zu erreichen (eine definitive Aussage zur Ausschüttung kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen). Der starke Nettoertrag ist neben der stabilen Mietsituation insbesondere auf die zu Jahresbeginn angekündigte Reduktion der Betriebs- und Unterhaltskosten zurückzuführen, die zum Halbjahr vorläufig planmässig reduziert werden konnten. Die Leerstandsquote bleibt mit rund 3 % weiterhin stabil auf tiefem Niveau. Auch die weiteren operativen Kennzahlen entwickeln sich auf solidem Niveau.

Für das Portfolio wird für das erste Halbjahr zudem eine positive Wertentwicklung erwartet. Zusätzlich konnte eine Liegenschaft deutlich über dem zuletzt ausgewiesenen Bewertungswert verkauft werden, was sich positiv auf den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds auswirkt. Details dazu folgen im Halbjahresbericht, der Ende August 2026 publiziert wird. (Helvetica/mc/ps)

Über den Helvetica Swiss Living Fund (HSL)

Der Helvetica Swiss Living Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz, in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren und mit Fokus auf bezahlbares Wohnen. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und die Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Per 31. Dezember 2025 umfasste das Portfolio einen Bruttovermögenswert von rund CHF 504 Mio. mit 38 Liegenschaften und rund 1’148 Wohnungen bei einem Wohnanteil von rund 95 %. Kotierung: SIX Swiss Exchange | Ticker: HSL | Valor: 49 527 566 | ISIN: CH0495275668