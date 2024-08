Helvetica Swiss Living Fund legt Basis für künftiges Wachstum

Zürich – Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) hat seit Jahresbeginn 2024 dreizehn Immobilien im Wert von rund CHF 184 Mio. veräussert. Diese strategischen Verkäufe stärken das Portfolio und senken die Fremdfinanzierungsquote frühzeitig unter das regulatorische Maximum – von 43 Prozent Ende 2023 auf 31,5 Prozent. Damit erreicht der Fonds einen wichtigen Meilenstein.

Das Management von Helvetica hat gezielte Massnahmen ergriffen, um die Positionierung des HSL Fund im Markt zu festigen, das Portfolio zu schärfen und den Fonds für das zukünftige Wachstum solide zu positionieren.

Es wurden konsequent Liegenschaften veräussert, die aufgrund ihrer Performance oder Lage nicht im Fokus der Anlagestrategie liegen. Diese Portfoliooptimierung wird die Bruttorendite auf über 4 Prozent steigern und die Nettorendite um 25 Basispunkte auf rund 3,4 Prozent verbessern, während gleichzeitig die Leerstandsquote des Fonds auf unter 4 Prozent gesenkt wird. Die Verkäufe schärfen das Profil des HSL Fund und stärken die Stabilität sowie die Ertragskraft des Portfolios.

Nach Abschluss der noch geplanten Verkäufe, welche voraussichtlich bis Ende September 2024 abgeschlossen sein werden, wird sich die Fremdfinanzierungsquote im Zielkorridor von 25 bis 28 Prozent einpendeln. Damit ist die Grundlage für eine langfristige Stärkung des Fonds gelegt.

Wie bereits im April 2024 kommuniziert, wurde die Verwaltungsgebühr (Management Fee) rückwirkend zum Jahresbeginn von 0,70 Prozent auf 0,45 Prozent signifikant reduziert. In Kombination mit den anderen Massnahmen positioniert dies den Fonds als attraktives Anlagevehikel im Vergleich zu den Mitbewerbern. Mit einem Nettoinventarwert (NAV) von rund CHF 102 pro Anteil nach den bereits erfolgten Verkäufen bietet der Fonds ein starkes Fundament, um weiter zu wachsen und an Wert zu gewinnen.

Die Anlagestrategie fokussiert verstärkt auf suburbane Wohnlagen in Wachstumsregionen. Der Fokus liegt insbesondere auf Immobilien im tieferen Mietzinssegment, das von einer breiten Bevölkerungsgruppe nachgefragt wird. Die kontinuierliche Zu- und Binnenwanderung in den suburbanen Raum erhöht die Nachfrage zusätzlich. Durch kosteneffiziente Sanierungen, einschliesslich energetischer Optimierungen, will der Fonds zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes beitragen und den Bedürfnissen der Zukunft entsprechen.

Mit diesen Massnahmen präsentiert sich der HSL Fund in einer starken Position und ist bereit für die nächste Wachstumsphase. Der Fonds bleibt seinem Ziel treu, für seine Investoren langfristig stabile und attraktive Renditen zu erzielen.

Weiterführende Information: Am 3. September 2024 wird der Halbjahresbericht des HSL Fund gemeinsam mit denjenigen des Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) und des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) veröffentlicht. (Helvetica/mc/ps)