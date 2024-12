Helvetica Swiss Opportunity Fund vebnet den Weg für Börsengang und anschliessende Vereinigung mit dem HSC Fund

Zürich – Im Rahmen der strategischen Portfoliooptimierung, der Vorbereitung auf den Börsengang und der darauffolgenden Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund), hat der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) im Dezember 2024 zwei entscheidende Verkäufe getätigt. Dank solider Portfolioerträge erwartet die Fondsleitung zudem eine Ausschüttung für 2024 auf dem Vorjahresniveau von CHF 5.50 pro Anteil.

Das Management von Helvetica hat die Basis für die kommenden Entwicklungen des HSO Fund gelegt. Dank der Liegenschaftsverkäufe in Pratteln (BL) und Buchs (ZH) setzt der Fonds zwei entscheidende Meilensteine auf dem Weg zum geplanten Börsengang sowie der darauffolgend beabsichtigten Vereinigung mit dem HSC Fund.

Beim «Rüti Center» in Pratteln handelte es sich um fünf aneinander liegende Parzellen im Baurecht, mit einer vielfältigen Nutzungs- und Mieterstruktur. Mit dem Verkauf wurden sowohl regulatorischen als auch finanziellen Anforderungen im Hinblick auf die geplante Börsenkotierung Rechnung getragen.

Zusätzlich wurde die Liegenschaft in Buchs verkauft und damit weitere Liquidität generiert. Durch diesen Verkauf wird der Anteil der Büronutzung reduziert und mit Blick auf die Vereinigung mit dem HSC Fund in den Zielbereich des vereinigten Portfolios geführt.

Die beiden Verkäufe erzielen einen Verkaufserlös von ca. CHF 81 Mio., wodurch die Fremdfinanzierungsquote auf ca. 17 Prozent reduziert werden kann. Aus den beiden Verkäufen resultiert ein Abschlag gegenüber dem letzten Verkehrswert von total CHF 18 Mio. (-11 Prozent des letzten publizierten NAV per 30.06.2024). Dieser stammt vollumfänglich aus dem Verkauf des «Rüti Center» in Pratteln, während die Liegenschaft in Buchs in Höhe des letzten Verkehrswerts veräussert wurde.

Nach den beiden Verkäufen umfasst das Portfolio des HSO Fund noch elf Liegenschaften mit einem Gesamtverkehrswert von rund CHF 198 Mio. Operativ blickt der Fonds auf ein ertragsstarkes Jahr 2024 zurück: Die Mieterträge sind bei einem tiefen Stichtagsleerstand (nach Verkäufen) von 0.65 Prozent und einer WAULT von 4.5 Jahren langfristig gesichert. Dank dieser starken Ertragsleistung erwartet die Fondsleitung für das Jahr 2024 eine Ausschüttung auf dem Vorjahresniveau von CHF 5.50 pro Anteil.

Das verbleibende HSO Fund Portfolio wird vorausschauend auf die Vereinigung, als strategisch passende und ertragsstarke Ergänzung zum HSC Fund gesehen. Der Börsengang sowie die Vereinigung mit dem HSC Fund wird innerhalb des bereits kommunizierten Zeitrahmens bis Mitte 2025 erwartet.

Die Fondsleitung wird regelmässig über weitere Schritte informieren. (Helvetica/mc/ps)