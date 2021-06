HSO Fund startet Kapitalerhöhung über maximal CHF 28 Millionen

Zürich – Die Fondsleitung startet die Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund; ISIN CH0434725054) über maximal CHF 28 Millionen am 07. Juni 2021.

Die Fondsleitung führt in der Zeit vom 07. bis 25. Juni 2021, 12.00 Uhr MESZ eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 27.7 Millionen durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils gegen Bezahlung des Emissionspreises in Schweizer Franken. Total werden maximal 250’000 neue Anteile ausgegeben. Dadurch erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile von 750’000 auf maximal 1’000’000 Anteile. Der Ausgabepreis beträgt CHF 110.74 netto pro neuen Anteil. Der Ausgabepreis wurde gemäss Fondsvertrag (§ 17 Ziffer 3) festgelegt. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist, basierend auf den eingegangenen Zeichnungen, festgelegt. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, verfallen nach dem 25. Juni 2021, 12.00 Uhr MESZ, wertlos. Die Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 30. Juni 2021.

Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung ermöglicht den weiteren Ausbau des Fonds und die Übernahme von fünf bereits gesicherten Immobilien im Wert von rund CHF 76 Millionen.

Die Fondsgesellschaft lässt die Nachhaltigkeit ihrer Portfolioliegenschaften von unabhängiger Stelle zertifizieren. Die DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) Zertifizierung «Gebäude im Betrieb» wird schrittweise für bestehende Liegenschaften eingeführt und erhöht dadurch die Transparenz in der Berichterstattung und der nachhaltigen Entwicklung der Immobilienportfolios.

Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen dar. (Helvetica/mc/ps)