Hypothekarischer Referenzzinssatz bleibt vorerst unverändert

abrdn: Immobilienanlage neu gedacht – aktiv gemanagter ETF

Zürich – Der global tätige Asset Manager abrdn hat kürzlich mit einer Innovation in der Schweiz für Aufmerksamkeit gesorgt: Er lancierte den ersten aktiv verwalteten globalen Immobilien-ETF in der Schweiz. Gregor Braun, Head Equities & ETF bei der Schweizer Börse SIX, ordnete diese Lancierung anlässlich einer Ring-the-Bell Zeremonie ein: «Das neue Produkt kombiniert die strategische […]