Immo56: Solide Halbjahreszahlen

Zürich – Der Fonds «Immobilier-CH pour Institutionnels 56j» (Immo56) schliesst sein erstes Halbjahr erneut mit einem soliden Ergebnis ab: Per 30. September 2023 erhöht sich der realisierte Erfolg auf CHF 6’588’436.- (gegenüber CHF 6’379’157.- per 30.9.2022) und die Mieteinnahmen steigen um 4.51% auf CHF 11’811’817.- an. Der Nettoinventarwert (NIW) des Fonds beläuft sich auf CHF 153.32 pro Anteil (gegenüber CHF 154.78 per 30.9.2022).

Per 30. September 2023 nimmt das Total der Erträge auf CHF 11’925’014.- zu (gegenüber CHF 11’338’646.- per 30.9.2022) während sich die Aufwände ebenfalls auf CHF 5’336’578.- erhöhen (gegenüber CHF 4’959’489.- per 30.9.2022).

Die EBIT-Marge beträgt 65.06% (65.92% per 30.9.2022) und die über sechs Monate berechnete Anlagerendite beläuft sich auf 0.70 % (im Vergleich zu 1.76% im Vorjahreszeitraum).

Die Fremdfinanzierungsquote beziffert sich auf 27.95% (27.78% per 30.9.2022). Die TER ref (GAV) fällt auf 0.86% (0.89% per 30.9.2022) und die Mietausfallrate sinkt markant auf 1.92% (3.18% per 30.9.2021), wobei zu beachten ist, dass sie Leerstände aufgrund von Bauarbeiten ausschliesst.

Per 30. September 2023 beträgt das Nettofondsvermögen CHF 370.2 Mio., während das Gesamtfondsvermögen sich auf CHF 529.6 Mio. beläuft. (Procimmo/mc/ps)

Ausführliche Informationen zu diesen Ergebnissen finden Sie im Halbjahresbericht (PDF-Dokument).