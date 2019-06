Immobilienfonds von Aberdeen Standard Investments überspringt 1 Mrd Euro

Aberdeen – Der Aberdeen European Balanced Property Fund hat – dank einer seiner bisher grössten Akquisitionen – die Hürde eines verwalteten Vermögens von 1 Milliarde Euro übertroffen.

Nachdem der Aberdeen European Balanced Property Fund im ersten Quartal des Jahres neue Kapitalzusagen für über 100 Millionen Euro erhalten hatte, erreichte er den Meilenstein von 1 Milliarde Euro. Der offene Immobilienfonds für institutionelle Anleger investiert in Einzelhandels-, Büro-, Logistikund gemischt genutzte Core-Immobilien in der Eurozone.

Die Strategie des Fonds sieht vor, dass er Immobilien nach strengen Kriterien selektiert, um langfristig in sie zu investieren und sie wertschöpfend zu bewirtschaften. Das Ziel dabei ist, die besten Chancen zu nutzen, um das langfristige Renditeziel zu erreichen, aber übermässige Risiken zu vermeiden.

Netto-Ertragsrendite von 4,4%

Mit dieser Strategie konnte der Fonds seit seiner Auflegung im Jahr 2006 den MSCI IPD Pan-European Property Funds Index um über 2% pro Jahr übertreffen. Ausserdem erzielte er eine hohe und stabile Netto-Ertragsrendite von 4,4%; diese lag deutlich über dem Niveau der Benchmarkrendite von 2,6% in den letzten fünf Jahren.

Grösste Akquisition in Barcelona

Dieser Meilenstein wurde erreicht, indem der Fonds seine bisher grösste Akquisition durchführte. Der Fonds investierte 98 Millionen Euro in „Torre Auditori“, ein an mehrere Parteien vermietetes Bürogebäude in Barcelona. Bei diesem Gebäude, mit einer Grundfläche von 22.899 Quadratmetern, handelt es sich um ein anspruchsvoll gestaltetes markantes Gebäude an einem zentralen Standort, nahe an zwei der wichtigsten U-Bahn-Linien der Stadt. Das Gebäude besteht aus 10 Stockwerken, die derzeit an 21 Parteien vermietet sind, sowie drei unterirdischen Etagen mit Parkplätzen für 263 Autos und 94 Motorräder. Es wurde von dem spanischen Star-Architekten Oscar Tusquets entworfen und im Jahr 2013 fertiggestellt. Der am 14. Juni 2019 abgeschlossene Kauf ist die erste Akquisition des Fonds in Spanien und trägt zur weiteren Diversifizierung des Fonds in geografischer Hinsicht und nach Objektarten bei. Aberdeen Standard Investments identifizierte Barcelona als eine von Europas „Siegerstädten“ – urbane Zentren, die aus der Anlegersicht attraktiv sind, da sie von Faktoren wie der Urbanisierung und einer starken Angebots- und Nachfragedynamik profitieren.

Gert-Jan Kapiteyn, Fondsmanager des Aberdeen European Balanced Property Fund kommentiert: „Damit hat der Fonds einen echten Meilenstein erreicht. Der Fonds ist defensiv positioniert – mit einem gut diversifizierten Portfolio, einer geringen Verschuldung, minimalen Leerstandsquoten und langen Mietverträgen. Der Fonds stützt sich auf einen Anlageprozess, der konsequent, jedes Objekt nach seinen eigenen Vorzügen beurteilt und zugleich sicherstellt, dass der Fonds gut unter Sektoren und Ländern diversifiziert ist.“

Der Fonds ist nach Branchen und Ländern gut diversifiziert und verfügt über eine breite Basis von über 50 Investoren in Europa, Asien und Südamerika. (Aberdeen Standard/mc)

Aberdeen Standard Investments